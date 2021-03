Die Hans Weber Maschinenfabrik GmbH mit Sitz in Kronach und die Reichenbacher Hamuel GmbH mit Sitz in Dörfles-Esbach haben sich zusammengetan, um etwas Besonderes für die produzierende Industrie zu entwickeln. Es geht um die Additive Fertigung. Dabei werden auf Basis von digitalen 3D-Konstruktionsdaten komplexe und großvolumige Bauteile mit geringem Materialeinsatz und auch in kleinen Losgrößen schnell und kostengünstig hergestellt. Wenn dazu perfekte Oberflächen und exakte Messtoleranzen gefragt sind, wie beispielsweise beim Prototypenbau in der Automobilindustrie, dann kommt noch das CNC-Fräsen zum Einsatz. Bisher waren dazu mehrere Anlagen notwendig.

Die Firmen Hans Weber Maschinenfabrik und Reichenbacher Hamuel haben eine Anlage entwickelt, die beides kann: additive Fertigung und Fräsen.

Auftakt einer weitreichenden Partnerschaft

Das Projekt bildet den Auftakt einer weitreichenden Partnerschaft der beiden fränkischen Technologieunternehmen, heißt es in einer Pressemitteilung der Hans Weber Maschinenfabrik. Im Rahmen des Weber-Online-Events "Think bigger - print faster" stellten sie ihre Kooperation sowie das gemeinsame Projekt erstmals dem Fachpublikum vor.

Die Reichenbacher Hamuel GmbH hat sich mit hoher Innovationskraft als Hersteller erstklassiger CNC-Bearbeitungszentren mit nach nach dem Baukastenprinzip konfigurierten Maschinen einen Namen gemacht.