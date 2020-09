Ein Großbrand auf dem Gelände der Mülldeponie in Blumenrod sorgte am Montagmittag für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Aufgrund der starken und möglicherweise giftigen Rauchentwicklung waren über 200 Feuerwehrleute im Einsatz. Den Anwohnern in den angrenzenden Stadtteilen von Rödental und Neustadt wurde rechtzeitig mittels Lautsprecherdurchsagen geraten, die Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nach Angaben der Einsatzleitung wurden keine Personen verletzt.

Zur Schadenshöhe gibt es noch keine genauen Informationen, doch nach vorläufigen Schätzungen beträgt sie etwa 100 000 Euro. Die Brandursache war gestern Nachmittag noch unklar. Die Kriminalpolizei hat deshalb die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandstelle zwischen Blumenrod und Fechheim musste ab etwa 13 Uhr weiträumig umfahren werden, da die Polizei wegen der Rauchentwicklung die naheliegende Staatsstraße 2206 und den Hollerweg in Richtung Thierach sperrte.

500 Tonnen Sperrmüll

"500 Tonnen Sperrmüll in Brand" - so lautete um 12.21 Uhr der Alarm, der bei der Integrierten Leitstelle in Ebersdorf bei Coburg einging. Schon kurz darauf waren als erste Feuerwehren die Einsatzkräfte aus Spittelstein und Fechheim in Blumenrod vor Ort. Weitere Feuerwehren wurden alarmiert, das Technische Hilfswerk (THW) sowie das Bayerische Rote Kreuz eilten mit ihren Helfern an der Brandstelle. Kreisbrandrat Manfred Lorenz: "Schon als ich von Coburg herausgefahren bin, hat man die weiße Rauchsäule von Weitem erkannt. In der ersten Phase ging der Rauch gerade nach oben."

Viel Wasser und Schaum nötig

Vorrangigste Aufgabe war es nun, möglichst viel Wasser und Schaum an die Brandstelle zu bekommen. Viele 100 Meter Schlauch mussten deshalb verlegt werden. Aus Fechheim und Spittelstein wurde Wasser zur Brandstelle gepumpt. Mehrere Landwirte - auch aus den Nachbarlandkreisen - brachten gefüllte Güllefässer, um das Brandgut ablöschen zu können.

Mit Bagger und einem Radlader zogen Helfer des THW die brennenden Teile in der Deponie auseinander. Nur so konnte vor Ort mit mehreren Schläuchen und von einer großen Drehleiter aus überhaupt gelöscht werden. Die Feuerwehrmänner unmittelbar am Brandherd hatten es dabei besonders schwer, denn teilweise war der Rauch so stark, dass sie kaum etwas erkennen konnten. "Der Wind drehte auch noch andauernd. Zwar nicht so stark, aber trotzdem so, dass es die Einsatzkräfte ärgerte und die Arbeiten dadurch noch erschwert wurden", erklärte Lorenz.

Das Positive an diesem Brand war, so der Kreisbrandrat, dass sich der Brandherd in einer trichterförmigen Mulde befand und sich das Feuer so nicht weiter ausbreiten konnte. "Sonst hätten wir erhebliche Schwierigkeiten bekommen", weiß Lorenz aus Erfahrung.

Erleichtert war der Experte gestern auch, dass die Helfer des Roten Kreuzes und der Notarzt, die alle rechtzeitig vor Ort waren, nicht eingreifen mussten. Personenschäden schloss Lorenz nämlich vorerst aus. "Wir haben das Feuer im Griff, doch die Löscharbeiten werden noch lange dauern", zog Lorenz um 14.30 Uhr eine erste, erfreuliche Zwischenbilanz.

Lorenz weiß auch, dass es auf der Deponie in Blumenrod schon zum wiederholten Male brannte.

Nicht der erste Deponie-Brand

Und derartige Brände können aufgrund von Vergasungen auch in Zukunft nicht ausgeschlossen werden. Darüber sind sich auch die unmittelbar betroffenen Bürgern aus Blumenrod bewusst. Silvia Völk, die seit ihrer Kindheit in Spittelstein lebt, hat sich allerdings an die Umstände gewöhnt. Natürlich seien regelmäßige Brände den Anwohnern nicht zuzumuten und niemand möchte in seiner unmittelbaren Nachbarschaft eine solche Gefahrenquelle haben, doch die aufgeschlossene Spittelsteinerin hat sich an die Umstände gewöhnt: "Natürlich riecht es bei uns ab und zu sehr unangenehm, aber auch in der Stadt müssen die Leute Abgase von den vielen Autos einatmen. Es ist nun einmal so. Man darf da nicht nur an sich denken. Ich lebe jedenfalls sehr gerne in Spittelstein", sagt die 66-jährige Rentnerin gestern Nachmittag. Der Gefahr von Großbränden ist sie sich deshalb trotzdem bewusst und will diese auch keineswegs verharmlosen.