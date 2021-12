Ganz im Stile des aus Literatur und Film bekannte Weihnachtshassers "Grinch" hat sich eine Frau aus Coburg in den vergangenen Tagen verhalten.

Wie die Polizei Coburg berichtet, zerschnitt die 59-Jährige im Laufe der Woche die Lichterketten ihrer Nachbarin in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Lauersgraben".

In Coburger Mehrfamilienhaus: Frau (59) durchtrennt drei Lichterketten an Tür der Nachbarin (61)

In der Zeit von Samstag, 25. Dezember 2021, bis Dienstag, 28. Dezember 2021, schnitt die Frau insgesamt drei Lichterketten ihrer 61-jährigen Nachbarin durch.

Die Lichterketten waren als Dekoration vor der Haustür der 61-Jährigen aufgehängt. Der Sachschaden liegt bei 15 Euro. Die Coburger Polizisten nahmen eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung auf.

Vorschaubild: © hausi_flo/pixabay.com (Symbolbild)