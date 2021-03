Grau-getigerter Kater gefunden

gefunden circa 1-2 Jahre alt

alt Kater kann beim Tierschutzverein in Neustadt abgeholt werden

Am Friedhof beziehungsweise am Brunnhügel in Thann ist am Dienstag (30. März 2021) ein grau-getigerter Kater gefunden worden. Das berichtet die Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg.

"Sehr freundlicher" Kater gefunden worden: Wer vermisst seinen Stubentiger?

Der Kater ist offenbar unkastriert und wird als "sehr freundlich" von der Polizei beschrieben.

Der Kater wurde beim Tierschutzverein in Neustadt bei Coburg abgegeben und kann dort von seinem Besitzer abgeholt werden. Den Tierschutzverein erreichen Sie unter der Telefonnummer 09568/859566. Der Standort befindet sich in der Ludwig-Jahn-Staße 3 in Neustadt bei Coburg.