Golf in Corona-Zeiten: Auch "Bär" und "Hase" tragen Masken

Golf ist ein Sport, der im Freien stattfindet, und so konnte der leichte Nieselregen auch 16 tapfere "Bären" und "Hasen" nicht abschrecken, beim ersten "Bär-und-Hase- Turnier" der Saison auf der Golfanlage des Golfclubs Coburg in Tambach zum Wettbewerb anzutreten. Belohnt wurde das Engagement durch angenehme Temperaturen und attraktive Preise. Letztendlich beeindruckte der sportliche Ehrgeiz der Teilnehmer auch den Wettergott, und er ließ während des dreistündigen Turnierverlaufs ab und zu auch die Sonne hinter den Wolken hervorschauen.

Bei diesem "Beginner Cup" spielen Golfer unterschiedlicher Leistungsklassen miteinander. So können Golf-Neulinge, die sogenannten "Hasen", von den erfahrenen Golf-Spielern, den sogenannten "Bären" lernen, welche Regeln bei einem Turnier zu beachten sind. Gleichzeitig erhalten die "Hasen" die Chance, ihr Handicap zu verbessern, um gegebenenfalls bei einem der nächsten "Bär-und-Hase-Turniere" in die Riege der "Bären" aufzusteigen.

Die Trophäen mit besonderen Accessoires werden das Turnier 2020 unvergessen machen

Als Preise für die drei besten Spieler unter den "Hasen" gab es auch dieses Mal wieder je einen der begehrten Golfer-Plüschhasen. Der Brutto-Sieger unter den "Bären" erhielt entsprechend einen Golfer-Bären aus Plüsch. Beide - sowohl der als Golfspieler gestaltete Plüschteddy als auch die golfenden Plüschhasen - hätten mittlerweile unter den Mitgliedern des Golfclubs Coburg Kultstatus erreicht, heißt es in einer Pressemitteilung. Gesponsert würden diese Plüschtrophäen schon seit Jahren von der Teddy-Fabrik Hermann-Spielwaren aus Coburg-Cortendorf. Sie sind zu 100 Prozent "made in Coburg" und tragen den Hinweis auf das "Bär-und-Hase-Turnier" des Golfclubs Coburg auf der Fußsohle eingestickt. Darüber hinaus erhielt jeder einzelne Spieler unter den "Hasen" eine persönliche Urkunde mit seiner Platzierung. Um die gebotene Abstandsregelung auch während der Siegerehrung einhalten zu können, war die Teilnehmerzahl dieses Mal auf maximal 16 Spieler begrenzt. Gespielt wurde unter Beachtung aller Corona-Schutzregeln in Zweier- oder Dreier-Flights, die im zeitlichen Abstand von jeweils 15 Minuten hintereinander starteten. Als Tee-Geschenk erhielt jeder Teilnehmer eine wiederverwendbare Alltagsmaske aus Baumwollstoff. Vorbildlich trugen auch die plüschigen Trophäen, die es jeweils zu gewinnen gab, eine passende Maske. Zur Erinnerung an den Anschluss des Freistaates Coburg an den Freistaat Bayern vor 100 Jahren trug der Plüschbär eine Bayern-Maske in weiß-blauem Rautenmuster. Die drei zu gewinnenden Plüschhasen waren mit je einer Coburg-Maske in den Coburger Farben Schwarz-Gelb ausgestattet. Unter den "Hasen" konnten Chris Wagner, Fabian Franke und Anna-Sophie Franke je ein Plüschtier mit nach Hause nehmen. Als Netto-Sieger unter den "Hasen" verbesserte Chris Wagner dabei sein Handicap um sagenhafte 14 Punkte und erreichte damit gleich im ersten Anlauf ein neues Handicap von 40. Als Brutto-Sieger konnte sich Maximilian Wicklein im virtuellen Stechen gegen die gleich starke Claudia Babucke durchsetzen und ging mit elf Bruttopunkten vom Platz. Ihm wurde die Bären-Trophäe überreicht.