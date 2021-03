Dieser ehemalige Handwerksberuf beschäftigte sich mit der Herstellung von Eisennägeln. Er war als ein Spezialzweig des Schmiedehandwerks entstanden: der Nagelschmied oder Nagler, meist der Zunft der Schmiede oder Kleinschmiede angeschlossen. Von den 17 Nagelschmiede-Werkstätten mit etwa 70 Beschäftigten, die es um die Zeit von 1880 in Neustadt noch gab, arbeiteten allein in der Eisfelder Straße (zwischen Coburger Straße und Bahnhof) sechs Nagelschmiede. Deswegen wurde dieser Straßenabschnitt entlang der Friedhofsmauer, dem Waghäuschen und den bunten kleinen Häusern hinauf zum Bahnhof auch "Nagelschmiedsgasse" genannt. Als letzter Nagelschmied blieb Moritz Förster, "do Kartnhafoles-Moritz", übrig. Er wohnte in einem kleinen Häuschen in der Eisfelder Straße 12.

Die Nagelschmiede waren äußerst durstige Seelen und berühmt-berüchtigt ob ihres großen Trinkvermögens. Das war nicht verwunderlich; denn sie waren ja während ihrer Arbeit ständig der Gluthitze aus dem Schmiedefeuer (Esse) ausgesetzt. Vom Sonntag oder Montag an arbeiteten sie nicht. Sie füllten die Schenken, tranken und stritten sich dort, bis sie am Donnerstag endlich zur Besinnung kamen. Dann arbeiteten sie fast die ganzen Nächte durch, um am Samstag ihre "Nägel" zu liefern und Geld einnehmen zu können. Und dann ging das Spiel wieder von vorne los!

Emil Herold, der Neustadter Heimatschriftsteller und -forscher (1880 bis 1945), berichtete in seinem "Führer durch die Bayerische Puppenstadt", "dass in dieser Gasse das ganz originelle Völkchen der an drei Tagen der Woche übermenschlich fleißigen, sonst aber nur auf Löschung ihres herdfeuergeborenen, unheimlichen Durstes bedachten Nagelschmiede wohnten". Die waren selbst den als trinkfest bekannten "Bürstenbindern" überlegen. Emil Herold meinte außerdem, dass, wenn die Rothenburger für ihr berühmtes Festspiel, den "Rothenburger Meistertrunk", einen hätten haben wollen, der den großen Humpen wirklich in einem Zug hätte leeren können, ein Nagelschmied der richtige gewesen wäre.

Es gibt viele Geschichten, die sich um den "großen Durst" der Nagelschmiede drehen. Eine besonders lustige, ja unglaubliche Begebenheit soll sich wie folgt abgespielt haben:

Der "alte Nagelschmied" war dem Briefträgers Moritz sein Onkel und Pate. Trinkfest waren sie alle beide, aber gegen seinen Onkel und Paten war der Moritz ein Waisenknabe. Der "alte Nagelschmied", so ist überliefert worden, "kha dar g'sauff! Bei dan läfft's na su nunto! Wenn dar a Kartla trinkt - ee Schluuck un es is hint'n. Do muss mo bluos aufpass, däss o nett aa es Glous mit voschluckt."

Eines Tages - es war die Zeit der "Ard­öpfelsgrobora" (Kartoffelausgraben) - trifft der Moritz seinen Onkel und Paten auf der Straße. "Du Moritz", sagt der Alte, "ich ho jetzt nex zu tun. Dou khönnt ich doch deina Ardöpfel widdo gogrob." "Ja", sagt der Moritz, "mir is ganz racht. Ich kumm jetzt su net dozu." "Es Assn mussto mo owo fei naustroch, Moritz!" - "Nu freilich. Unn oums, wenn da heem gehst, kehrschta halt bei Geuß (Geußen-Wirtschaft) amol ei un trinkst a Kartla. Sochst zunna, ich bozahls am Sunnambd mit, wenn ich naus kumm." - "Es is racht, Moritz!"

Das war am Mittwochnachmittag. Am Sonnabend sitzt der Moritz beim Geuß und spielt sein "Lumpern". Wie er heimgehen will, legt der dem alten Geuß (Wirt) fünf Mark auf den Tisch. "Ich hou elf un wos hott denn mei Pat getrunk'n?" - Der Geuß guckt den Moritz an und schüttelt den Kopf. "Des wörd net racht langa, Moritz. Bertha, wie viel hott denn do alt Nogelschmied die zwä Touch gomacht?", fragt er zur Küche hinaus. - Siemafuchzig!", klingt's wie ein Echo aus der Küche. - "Siemafuchzig??", fragt der Moritz und schüttelt lächelnd den Kopf. "Do kumma mich meina Ardöpfel aa schöi teuo!", sagt er und legt noch einen Fünfmarker auf den Tisch. - Da schüttelt der alte Geuß wieder den Kopf. "Des wörd aa net racht langa, Moritz!" "Nu mach mosch owo halwaach!", sagt der Moritz. "Ich kha doch aa nochgorach'n! Ich ho elf und mei Pat hot siemafuchzig, des macht sechs Mark achzig. Un dou lieg'n zeh Mark." - "Die war'n aa net racht langa, Moritz. Siemafuchzig Mouß hotto golött, dei Pat! Siemafuchzig Mouß, Moritz! Mouß! Kenna Kartla, Moritz - Mouß!!" "A Kartla" hat er trinken sollen, der alte Nagelschmied, 57 Maß hat er "gelött". An zwei Abenden!

Der Rekord wird nicht wieder gebrochen werden. Denn: Es gibt keine Nagelschmiede mehr.

Mit den Nagelschmieden starb nicht nur ein bedeutsames Gewerbe, sondern auch ein urwüchsiger, ungewöhnlicher Menschenschlag aus. Es waren lustige und sangesfrohe Leute, fleißig und - wie gesagt - immer durstig.

Quellen: "Geschichte der Stadt und Pfarrei Neustadt" (Band 2) von Albert Greiner; "Führer durch die Bayerische Puppenstadt von Emil Herold"; "Neustadt in alten Ansichten" von Helmut Scheuerich