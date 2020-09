Gleich doppelter Nutzen bei "Be my Buddy" in Coburg

Durch die Corona-Pandemie war und ist der Breitensport eingeschränkt. Sporthallen und -plätze waren geschlossen, Training im Verein fand nur wenig statt. Um dieses Defizit etwas auszugleichen, bietet das P-Seminar des Gymnasiums Casimirianum am Freitag, 25. September, die Möglichkeit, das Sport- oder das Mehrkampf-Abzeichen abzulegen. Die Besonderheit an diesem Tag auf der Schulsportanlage an der Wiesenstraße ist das Projekt "Be my Buddy" ("Sei mein Kamerad"). Dabei können Behinderte und Nichtbehinderte gemeinsam das Sportabzeichen erlangen und so den Gedanken der Inklusion fördern.

"Ziel des P-Seminars ist es, möglichst viele Menschen zu unterstützen, das deutsche Sportabzeichen zu erlangen. Aufgrund der Corona-Lage war es bislang schwierig, sich zu diesem Zweck in Vereinen zu treffen, ebenso war die Abnahme des Sportabzeichens in den Schulen dieses Jahr nicht möglich. Außerdem konnte das JuCo-Festival nicht stattfinden, das in den vergangenen Jahren eine Möglichkeit für Kinder und Jugendliche bot, das Sportabzeichen abzulegen. Da es schade wäre, ein solches Event gänzlich ausfallen zu lassen, möchten wir eine Alternative dazu schaffen" , sagt die Schülerin Clara Pfitzer.

Der Buddy ist der Trainingspartner

Ursprünglich war eine Kennenlernphase im Frühjahr geplant, damit Menschen mit und ohne Behinderung spielerisch einen Trainingspartner, einen Buddy, finden können, der gut zu ihnen passt. Die regelmäßigen Trainingseinheiten hätten im Sommer stattfinden sollen und wären vom P-Seminar des Casimirianums begleitet worden. Das Sportabzeichen selbst war für Anfang Herbst vorgesehen.

"Da das Training aufgrund von Corona leider entfallen musste, beschränken wir uns jetzt auf einen gemeinsamen Tag, den Freitag, 25. September, auf der Schulsportanlage an der Wiesenstraße (Stocke-Stadion) in der Zeit von 15 bis 18 Uhr", heißt es vom P-Seminar des Casimirianums. Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung unter der E-Mail-Adresse be-my-buddy@rif-online.de (Angabe von Name, Geschlecht, Alter, eventuelle körperliche Beeinträchtigungen, Behinderungsgrad, Auswahl Sportabzeichen oder Mehrkampf).

Um noch mehr Menschen zu erreichen, besucht das P-Seminar im Herbst die Coburger "Schule am Hofgarten", um Sportbegeisterten mit Behinderungen vor Ort das Ablegen des Sportabzeichens zu ermöglichen. Weitere Informationen zu dem Projekt gibt es auf der Instagram- oder Facebook-Seite des P-Seminars.