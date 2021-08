Garmisch-Partenkirchen vor 1 Stunde

Höllentalklamm

Gibt es jetzt niemals Gewissheit?

Die Suche nach dem Vermissten Mann aus Seßlach wurde am Mittwoch in der Höllentalklamm ergebnislos beendet. Eine weitere ist nicht geplant. Was das für die Angehörigen bedeutet.