Update vom 19.10.2020, 15.50 Uhr: Täter festgenommen nach Zeugenhinweisen

Nachdem am Sonntag (18. Oktober 2020) zwei Unbekannte einem 30-Jährigen in Coburg in der Straße "Lohgraben" massive Verletzungen hinzugefügt hatten, konnte die Polizei die beiden Männer nun festnehmen.

Einer der beiden Männer, ein 24-jähriger Lichtenfelser, konnte noch am Sonntag von der Polizei vor Ort festgenommen werden. Der Zweite, ein 36-jähriger Coburger, konnte aufgrund von Zeugenhinweisen am späten Sonntagabend festgenommen werden. Er war zuvor geflohen.

Dank Zeugenhinweisen: Täter gefasst

Gegen beide Tatverdächtige erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg am Montag Haftbefehl. Polizeibeamte brachten die Männer in verschiedene Justizvollzugsanstalten. Die Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Coburg ermitteln wegen versuchten Totschlags. Das 30-jährige Opfer musste am Sonntag in eine Klinik gebracht werden. Das berichtet die Polizei Oberfranken in einer Pressemitteilung.

Erstmeldung vom 18.10.2020, 15.55 Uhr: Mann schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Ermittlungen wegen eines Gewaltdeliktes führt die Kriminalpolizei Coburg, nachdem ein 30-Jähriger Mann am frühen Sonntagmorgen (18. Oktober 2020) bei einer Auseinandersetzung schwere Verletzungen erlitten hatte. Das teilte das Polizeipräsidium Oberfranken am Sonntagnachmittag (18. Oktober 2020) mit.

Kurz vor 5 Uhr meldeten Zeugen eine schwer verletzte, am Boden liegende Person in der Straße Lohgraben in Coburg. Einsatzkräfte fanden einen 30-jährigen Mann aus Coburg, der offenbar Gewalteinwirkungen gegen den Kopf erlitten hatte.

Mann erlitt Gewalteinwirkungen gegen den Kopf

Im Rahmen der ersten Befragungen stellten die Polizeibeamten fest, dass es aus bislang unbekannten Gründen zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Verletzten und zwei anderen Männern gekommen war. Im Verlauf der Auseinandersetzung hatten die Kontrahenten des 30-Jährigen, nach ersten Erkenntnissen, erheblich auf dessen Kopf eingewirkt. Der Rettungsdienst brachte den 30-Jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus.