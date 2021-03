"Nicht jede Hecke muss alle paar Jahre auf den Stock gesetzt werden. Die Natur kommt ohne den Menschen gut zurecht." Davon ist Horst Schunk aus Coburg überzeugt. Er hat das Foto der Hecke mit Schlehen und anderen Gehölzen in Coburg-Cortendorf ans Tageblatt geschickt. Solche Gehölze seien ein überaus wertvoller Rückzugsort und Lebensraum für zahlreiche Tiere von der Spitzmaus bis zu Vögeln und Insekten. Auch wenn das Rodungsverbot ab 1. März beachtet werde, werde es aufgeweicht und entwertet, wenn vor diesem Datum zu viel und zu radikal gerodet wurde. "Was nützt den Vögeln das Rodungsverbot ab 1. März, wenn sie nichts mehr zum Brüten vorfinden, weil es weggeschnitten wurde?", fragt Horst Schunk. Sensibilität und Rücksicht auf die Belange der Natur dienten nicht nur Tieren, sondern letztlich auch Menschen. Leider gebe es "zu viele grausame Negativbeispiele in Stadt und Land", wo bei Schnittmaßnahmen an Bäumen eben nicht Maß gehalten wurde.