"Was damals passierte, war einfach ungerecht", erzählt Andrea Levy. "Wie konnte es nur passieren, dass so viele jüdische Familien ihr gewohntes Leben zurücklassen und in eine ihnen unbekannte Welt fliehen mussten?", fragt sie sich. In ihr herrscht ein Chaos der Gefühle . Ungerechtigkeit, Trauer, aber auch Glück. Denn ihre Mutter konnte als kleines Mädchen gemeinsam mit den Eltern von Coburg nach Argentinien fliehen - und so ihr Leben retten.