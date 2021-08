Wer sich ein Bild vom Zustand dieser Brücke machen will, braucht sich bloß drunter stellen. Feuchte Stellen, Rostspuren, abgebröselte Betonteile - "da ist selbst für den Laien erkenntlich, dass die Brücke gravierende Schäden hat", sagt Projektleiterin Anna-Lena Gärtner. Weil eine Sanierung des über 45 Jahre alten Bauwerks keinen Sinn macht, wird in gut drei Wochen mit dem Abriss begonnen. Ab dem Montag, 23. August, müssen sich die Autofahrer auf einer der am stärksten befahrenen Straßen im Coburger Land auf Behinderungen einstellen.

Wobei sie das mit den Behinderungen im Staatlichen Bauamt Bamberg relativ gelassen sehen. Das liegt an den Erfahrungen aus den zurückliegenden Bauarbeiten zwischen Rödental und Neustadt, als die Abfahrt auch schon mal längere Zeit gesperrt war.

Lesen Sie HIER, wie Arbeiten zwischen Mönchröden und Haarbrücken gelaufen sind

Auch da führte eine provisorische Umfahrung den Verkehr am Baufeld vorbei. "Wir gehen davon aus, dass das auch jetzt gut läuft", sagt die Projektleiterin. Gesperrt sind lediglich die Abfahrt von Rödental kommend Richtung Haarbrücken sowie die Auffahrt von Haarbrücken Richtung Rödental.

Der auf den ersten Blick eher späte Beginn der Bauarbeiten mitten im Jahr hat seinen Grund. "Die Coburger SÜC mussten noch einige Sachen an den Trinkwasserbrunnen erledigen", erklärt Gärtner. Rund um die Baustelle liegen mehrere Brunnen, aus denen das Trinkwasser für Coburg gewonnen wird. Zwei davon müssen während der Bauarbeiten abgeschaltet werden - so was geht nicht von heute auf morgen. Damit nach Coburg auf keinen Fall verschmutztes Trinkwasser kommt, hat das Staatliche Bauamt unweit der Brückenbaustelle eine Grundwassermessstelle errichtet. Dort könnte - zum Beispiel, wenn Öl aus einer Maschine austritt und in den Boden gelangt - jederzeit eingegriffen werden.

Eigentlich war nur eine Sanierung geplant

Als in der Kronacher Servicestelle das Staatlichen Bauamtes vor inzwischen mehr als fünf Jahren mit den Planungen für den Ausbau der Bundesstraße zwischen Rödental und dem Siemens-Kreisel bei Neustadt begonnen wurde, stand für die Drei-Feld-Brücke bei Haarbrücken ursprünglich noch eine Sanierung im Raum. Doch bei genauerem Hinsehen - oder besser: einer eingehenden Untersuchung - habe sich herausgestellt, dass an einem Abriss kein Weg vorbeiführe. Oder wie Anna-Lena Gärtner mit Blick auf einen heftigen Schaden am Beton zwei Meter über ihr sagt: "Das Ding ist durch." Naja, es war ja auch nie für ein derart hohes Verkehrsaufkommen wie aktuell (laut der gültigen Verkehrszählung: 18880 Fahrzeuge binnen 24 Stunden) geplant. Als die Neustadter "Südumgehung" 1975 für den Verkehr freigegeben wurde, war diese noch eine Staatsstraße im Zonenrandgebiet ohne Verlängerung ins nahe Sonneberg.

Bauzeit: bis Ende 2022

Die bisherige Brücke aus Beton wird durch ein Stahlverbundbauwerk ersetzt. Das heißt: Die Fahrbahn liegt auf großen Stahlträgern mit rund 40 Metern Stützweite. Bis die angeliefert und eingesetzt werden, wird es aber noch ein bisschen dauern. Der Zeitplan für die Brückenerneuerung sieht vor, dass die Stahlteile im kommenden Jahr nach der Winterpause angeliefert werden. Insgesamt rechnet Anna-Lena Gärtner, dass spätestens Ende 2022 die neue Brücke für den Verkehr wieder freigegeben werden kann - wenn nicht die derzeit herrschende Materialnot auf dem Baustoffmarkt dem Zeitplan eine völlig verrückte Wende gibt. Tritt dieser Fall ein, wäre vermutlich auch die Kostenschätzung (derzeit: rund 3,8 Millionen Euro) nicht zu halten. Der Schwerpunkt bis zur Winterpause ist aber eh erst mal der Abriss, von der Fahrbahn angefangen bis hin zu den großen Beton-Widerlagern. Während der Bauzeit nicht nutzbar sind die gerne von Radfahrern genutzten Flurwege rund um die Baustelle. Für die verläuft die Umleitung südlich am großen Photovoltaikfeld vorbei Richtung Rödental.