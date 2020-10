Einen mit Blumen geschmückten grünen Bollerwagen hatte die Gaststättenbetreiberin auf der Freifläche ihres Ausflugslokals am St. Georgenberg zur Dekoration aufgestellt. Am Dienstagabend stand der Handwagen noch in voller Pracht an Ort und Stelle, am Mittwochnachmittag war er weg. Offensichtlich hatten es die gemeinen Langfinger nur auf den Bollerwagen abgesehen, denn den Blumenschmuck ließen sie unbeachtet zurück. Das Diebesgut hat vor allem ideellen Wert und übersteigt den Materialwert um ein Vielfaches, schreibt die Polizeiinspektion Coburg in ihrem Bericht. Kontakt zur Polizeiinspektion Coburg: Telefon 09561/6450.