Neustadt: Kult-Bierstube "Zum weißen Bär" öffnet nach Leerstand - neuer Pächter verrät Pläne

Die Neugier und Vorfreude ehemaliger Gäste der Bierstube "Zum weißen Bär" in Neustadt ist groß, wie der neue Pächter Heiko Hartwig zu spüren bekommt. Er will die Kneipe in der Ernstraße 13 nach einer langen Schließungsphase wieder öffnen. Der umtriebige Neugastronom hat einige Renovierungsarbeiten angestoßen, wie er inFranken.de berichtet.

Neustädter Bierstube generalüberholt und kurz vor Eröffnung - "konnte nichts bleiben, wie es war"

Hartwig habe früher hier gearbeitet und kenne den neuen Besitzer (ebenfalls vom "Alten Brauhaus"). "Ich habe ihm immer wieder gesagt, dass er doch den 'weißen Bären' aufmachen soll", führt er an. Hartwig sei schließlich angeboten worden, es selbst zu machen. Dem habe er eingewilligt. Auf die Frage, worauf er sich am meisten freue, antwortet er lachend: "Auf alles - und darauf, erst einmal aufzumachen."

Denn hinter ihm liege eine aufwendige Renovierungsphase, die immer noch nicht abgeschlossen sei. Noch sei die Bierstube eher eine Baustelle. Der "Weiße Bär" besteht aus einem großen Gastraum mit Theke, an der man sitzen kann und einem Biergarten mit circa 80 bis 100 Sitzplätzen. Die Aufteilung sei geblieben, "es ist jetzt nur alles renoviert. Es konnte nichts so bleiben, wie es war". Denn das Inventar sei in die Jahre gekommen. Jetzt gebe es beispielsweise eine neue Küche und neues Pflaster im Biergarten.

In dessen Treppenstufen seien alte Bahnschwellen verbaut gewesen. "Sie waren morsch und rutschig, wenn sie nass waren", so Hartwig. Daher habe man sie entfernt und für neue Treppenstufen gesorgt. Er zeigt sich zuversichtlich für eine baldige Öffnung und erwarte, "dass die Schankanlagentechniker spätestens am Montag fertig werden, am Dienstag soll die Lebensmittellieferung kommen. Wenn das so alles über die Bühne geht, steht einer Eröffnung am Samstag nichts mehr im Wege".

Öffnungszeiten und Speisekarte des "Weißen Bären" - "Leute freuen sich schon"

Auch zur Speisekarte äußert er sich: "Es wird eine kleine Karte geben, das Augenmerk liegt auf der Bierstube." Geplant seien beispielsweise Currywurst mit Pommes, Bockwurst, Wiener oder Camembert. Er könne sich auch vorstellen, zeitweise etwas Neues anzubieten, wie etwa Schaschlik oder Strammen Max. Donnerstags bis sonntags soll die Neustädter Bierstube geöffnet sein. Für Donnerstag plane er 17 bis 23 Uhr, für Freitag und Samstag 17 bis 3 Uhr und für Sonntag 17 bis höchstens 22 Uhr.

Wie gut diese Öffnungszeiten umzusetzen sind, sei aber auch abhängig vom verfügbaren Personal. Eine feste Bedienung habe er bereits, eine weitere sei willkommen und auch eine Küchenkraft sei bis jetzt (Stand 21. April) noch nicht fest eingestellt. Zusätzlich ist der "Weiße Bär" nicht Hartwigs einziges Projekt. Er arbeite nebenbei voll und sei als sportlicher Leiter beim TBVfL Neustadt Wildenheid aktiv.

"Ich bin in Neustadt bekannt wie ein bunter Hund", sagt er. "Ich werde oft auf der Straße zur Bierstube angesprochen. Die Leute freuen sich schon darauf, dass sie öffnet." Sicherlich werde er einige aus seiner Vergangenheit als Mitarbeiter bekannte Stammgäste künftig im "Weißen Bären" wiedertreffen.