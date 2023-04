Die 7 besten Bäcker in Coburg: Diese Bäckereien solltest du kennen

Die Auswahl an Bäckereien in Coburg ist vielseitig und vielfältig. Vor allem im Stadtzentrum gibt es viele Bäckereien, die ein eigenes Café zu ihrem Thekenverkauf betreiben und ein üppiges Angebot an Kaffeespezialitäten, Kuchen, Gebäcken, Frühstück und Mittagsgerichten bieten. Hier lohnt es sich nicht nur zum Brotkauf vorbeizuschauen.

1# Kerling - Sauerteigbrot als traditionelle Spezialität

Die Backstube Kerling aus Bamberg besteht in der vierten Generation seit 1890 und hat in Coburg eine Backwerkstadt. Der Traditionsbetrieb setzt auf Qualität, nicht auf Masse. So gibt es zwei Verkaufsstellen und drei Gesellen, die gemeinsam mit dem Chef die unterschiedlichen Teigwaren herstellen.

Die Natursauerteigbrote werden ganz wie vor 100 Jahren im Steinofen gebacken. Herz eines jeden Sauerteigbrots ist natürlich der Sauerteig. Je nach Brotsorte gibt es in der Bäckerei Kerling einen ganz eigen zubereiteten Sauerteig. Diese unterscheiden sich je nach Zubereitung in ihrem Aroma und Säuregehalt.

2006 baute die Bäckerei ein eigenes kleines Backhaus für die Herstellung. 2008 und 2011 erhielt die Bäckerei sogar einen Staatsehrenpreis. Die Brote liegen preislich im Schnitt bei 10 Euro pro Kilo.

Adresse : Steingasse 2, 96450 Coburg

: Steingasse 2, 96450 Coburg Öffnungszeiten : Montag bis Freitag 09:00 bis 14:30 und 15:00 bis 17:00 Uhr und Samstag 09:00 bis 13:00 Uhr

: Montag bis Freitag 09:00 bis 14:30 und 15:00 bis 17:00 Uhr und Samstag 09:00 bis 13:00 Uhr Webseite: www.brotspezialitaeten.de

2# Frank Weber Bäckerei und Konditorei - mit "den besten Butterhörnchen"

Die Bäckerei Weber verarbeitet fast ausschließlich regionales Mehl, welches von einer Mühle im Itzgrund bezogen wird. Neben traditionellem Sauerteigbrot gibt es ein üppiges Angebot an Brötchen und Laugen-Backwaren.

Auf Bestellung werden Sahne-, Obst- und Cremetorten angefertigt. Auch besondere Wünsche werden gerne angenommen, egal ob mehrstöckige Hochzeitstorten oder ganz individuelle Thementorten – die Konditorei gestaltet fast alles.

Die Bäckerei und Konditorei hat drei Verkaufsstellen in der Stadt. Herr Reingruber schreibt in seiner Bewertung bei Google: "Sehr freundliches Personal, beste handgemachte Backwaren. Die Semmeln sind perfekt und die Butterhörnchen die besten im Kreis Coburg."

Verkaufsstellen:

Adresse : Lützelbucher Straße 17, 96450 Coburg

: Lützelbucher Straße 17, 96450 Coburg Öffnungszeiten : Montag bis Freitag 05:00 bis 13:00 Uhr und Samstag 06:00 bis 12:00 Uhr

: Montag bis Freitag 05:00 bis 13:00 Uhr und Samstag 06:00 bis 12:00 Uhr Telefon: 09561/18735

Adresse : Heiligkreuz Straße 9, 96450 Coburg

: Heiligkreuz Straße 9, 96450 Coburg Öffnungszeiten : Montag bis Freitag 06:00 bis 14:00 Uhr und Samstag 06:00 bis 13:00 Uhr

: Montag bis Freitag 06:00 bis 14:00 Uhr und Samstag 06:00 bis 13:00 Uhr Telefon: 09561/92408

Adresse : Kiosk am DSZ, Johann-Strauß-Platz 1, 96450 Coburg

: Kiosk am DSZ, Johann-Strauß-Platz 1, 96450 Coburg Öffnungszeiten : Montag bis Freitag 06:00 bis 14:00 Uhr und Samstag 06:00 bis 13:00 Uhr

: Montag bis Freitag 06:00 bis 14:00 Uhr und Samstag 06:00 bis 13:00 Uhr Telefon: 09561/18986

3# Wilhelm Feyler - hier findest du die "Coburger Schmätzchen"

Wilhelm Feyler ist eine Lebkuchen- und Feingebäckmanufaktur. Neben handwerklich gefertigten Broten findest du hier das über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Honiggebäck, die Coburger Schmätzchen sowie ein breites Sortiment an traditionell gefertigte Elisenlebkuchen.

Im Geschäft der Manufaktur gibt es neben lokalen Spezialitäten und feinster Backwahren auch ein Café. Hier kannst du Kuchen und Torten vor Ort genießen. Zudem gibt es hier ein kleines, aber feines Mittagsangebot.

Das Café liegt direkt am zentral gelegenen Marktplatz im Herzen der Stadt und bietet sich daher perfekt an, um eine Mittagspause während des Stadtbummels einzulegen. Wenn du die Coburger Delikatessen auch zu Hause genießen möchtest, kannst du sie im Onlineshop der Manufaktur bestellen und dir direkt nach Hause schicken lassen.

Adresse : Rosengasse 6-8, 96450 Coburg

: Rosengasse 6-8, 96450 Coburg Öffnungszeiten : Montag bis Freitag 08:30 bis 17:00 Uhr und Samstag 08:00 bis 13:00 Uhr

: Montag bis Freitag 08:30 bis 17:00 Uhr und Samstag 08:00 bis 13:00 Uhr Telefon : 09561/80480

: 09561/80480 Webseite: feyler-lebkuchen.de

4# Feiler - Familienrezepte seit über 100 Jahren

Seit über 100 Jahren existiert die Coburger Familienbäckerei Feiler schon. Die traditionellen Familienrezepte zu bewahren, beschreibt die Familie als ihre Passion.

Die meisten Verkaufsstellen dienen auch zu Bewirtung. Hier können die Kund*innen Kaffee trinken, Kuchen oder andere Gebäcke genießen oder auch frühstücken. Zudem wird ein Mittagstisch in einigen Läden angeboten, wie zum Beispiel im Café am Theaterplatz. Die Plätze im hellen und modern eingerichtete Raum sind vor allem am Wochenende zur Frühstückszeit sehr beliebt.

"Schönes Café, mitten in Coburg. Große Auswahl an Kuchen und Gebäck. Ausreichend Auswahl auf der Karte, ob Frühstück oder warme Speisen, für jeden etwas dabei. Der Kaffee und die Waffel, die ich hatte, waren sehr gut", schreibt Bernd Jankofsky in seiner Bewertung auf Google.

Verkaufsstellen:

Bäckerei Feiler

Adresse: Creidlitzer Str. 102, 96450 Coburg

Creidlitzer Str. 102, 96450 Coburg Telefon: 09561/10547

09561/10547 E-Mail: info@baeckerei-feiler.de

info@baeckerei-feiler.de Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 05:00 bis 18:00 Uhr, Samstag 05:00 bis 15:00 Uhr und sonntags und an Feiertagen 06:00 bis 11:00 Uhr

Café Feiler Theaterplatz

Adresse: Theaterplatz 5, 96450 Coburg

Theaterplatz 5, 96450 Coburg Telefon : 09561/5137196

: 09561/5137196 Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 05:30 bis 18:00 Uhr, Samstag 05:30 bis 18:00 Uhr und sonntags und an Feiertagen 08:00 bis 18:00 Uhr

Café Feiler Cortendorf

Adresse : Hahnweg 166, 96450 Coburg

: Hahnweg 166, 96450 Coburg Telefon : 09561/793790

: 09561/793790 Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 06:00 bis 18:00 Uhr, Samstag 06:00 bis 13:30 Uhr und sonntags und an Feiertagen 07:00 bis 10:00 Uhr

Feiler Backshop im Netto

Adresse : Wirtsgrund 24, 96450 Coburg

: Wirtsgrund 24, 96450 Coburg Telefon : +49 09561 8531125

: +49 09561 8531125 Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 07:00 bis 18:30 Uhr, Samstag 07:00 bis 15:00 Uhr

5# Backhaus Nahrstedt - von Thüringen nach Coburg

Das Backhaus Nahrstedt hat drei Verkaufsstellen, wovon sich eine zum Beispiel in der Markthalle befindet. Die Familie Nahrstedt gründete die Bäckerei 1964 in Finsterbergen in Thüringen. Nach der Wende kamen weitere Verkaufsstelen dazu, die Nachfrage stieg und die Backstube zog in ein Gewerbegebiet. Mit der nun größeren Produktion eröffnete der Familienbetrieb dann auch Verkaufsstellen in Bayern.

Das Sortiment der Bäckerei umfasst insgesamt rund 23 Brote und 13 Brötchen. In den Cafés des Backhaus Nahrstedt gibt es neben kleinen Bäckersnacks auch Kuchen und Kaffee, die du vor Ort genießen kannst.

Damit das Brot immer frisch im Verkauf ist, wird im Backhaus Nahrstedt täglich gebacken. Die meisten Brötchen werden in den Verkaufsstellen ausgebacken und als Teiglinge geliefert.

Verkaufsstellen:

Im OBI

Adresse: Niorter Straße 3a-e, 96450 Coburg

Niorter Straße 3a-e, 96450 Coburg Telefon : 09561/5137685

: 09561/5137685 E-Mail : info@nahrstedt.de

: info@nahrstedt.de Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 07:00 bis 19:00 Uhr

Markthalle

Adresse: Zinkenwehr 2, 96450 Coburg

Zinkenwehr 2, 96450 Coburg Telefon : 09561/5114502

: 09561/5114502 Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 07:00 bis 18:00 Uhr und Sonntag 07:00 bis 15:00 Uhr

im Tegut

Adresse: Neustadter Straße 9b, 96450 Coburg

Neustadter Straße 9b, 96450 Coburg Telefon : 09561/3296431

: 09561/3296431 Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 07:00 bis 15:00 Uhr

6# Drei-Ähren-Bäckerei - hauseigener Natursauerteig

Die Produktionsstätte der Drei-Ähren-Bäckerei befindet sich in Zella-Mehlis. Neben vielen Filialen in Thüringen gibt es auch eine Coburg in der Mohrenstraße. Peter Kaiser schreibt in einer Google-Bewertung: "Wir waren hier mehrfach einkaufen, und haben hier sehr gute Backwaren erhalten."

Gebacken wird ausschließlich mit hauseigenem Natursauerteig und Mehl aus der Thüringer Zitzmannmühle Ingersleben. Es wird ganz bewusst auf industrielle Backvormischungen verzichtet.

Das Backsortiment umfasst Kuchen, Torten, Brote, Brötchen und Feingebäck. Torten können hier auch vorbestellt und nach den Ansprüchen der Kund*innen gestaltet werden.

Adresse : Mohrenstraße 29, 96450 Coburg

: Mohrenstraße 29, 96450 Coburg Öffnungszeiten : Montag bis Freitag 08:00 bis 18:00 Uhr, Samstag 07:00 bis 13:00 Uhr

: Montag bis Freitag 08:00 bis 18:00 Uhr, Samstag 07:00 bis 13:00 Uhr Telefon : 09561 3579764

: 09561 3579764 E-Mail: www.drei-aehren-baeckerei.de

7# Landbäckerei Gagel Coburg - Innovation und Tradition

Die Landbäckerei aus Hafenpreppach wurde 1908 gegründet. Das Familienunternehmen besteht bis heute, ihr Erfolgsrezept: eine Mischung aus Innovation und Tradition.

Die Bäckerei hat inzwischen zahlreiche Filialen. Zur Coburger Filiale in der Bamberger Straße gehört auch ein Café. Neben Kaffeespezialitäten gibt es natürlich Kuchen und Feingebäck, aber auch ein Frühstücksangebot sowie eine Auswahl an warmen Speisen zur Mittagszeit.

Die Bäckerei bietet außerdem halbgebackene Brötchen an, die zu Hause aufgebacken werden können – damit du an Sonn- und Feiertagen nicht auf ofenfrische Brötchen verzichten musst.

Adresse: Bamberger Straße Ecke Karchestraße, 96450 Coburg

Bamberger Straße Ecke Karchestraße, 96450 Coburg Telefon : 09561 / 4279787

: 09561 / 4279787 Öffnungszeiten : Montag bis Freitag 05:30 bis 19:00 Uhr und Samstag 05:30 bis 17:00 Uhr

: Montag bis Freitag 05:30 bis 19:00 Uhr und Samstag 05:30 bis 17:00 Uhr Webseite: www.landbaeckerei-gagel.de

Fazit

Ob Natursauerteigbrot aus traditioneller Handwerkskunst, Feingebäck mit Kultstatus oder die neue Lieblingsadresse zum Frühstücken. Die besten Bäckereien Coburgs haben ganz unterschiedliche Stärken. Sicherlich handelt es sich an dieser Stelle nur um eine Auswahl und es gib noch weitere exquisite Bäckereien innerhalb des Stadtgebiets. Diese Auswahl richtet sich nach den Google-Bewertungen und erhebt kein Anspruch auf Vollständigkeit. Vielleicht entdeckst du den ein oder anderen neuen Laden und ein neues Lieblingsgebäck.