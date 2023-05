Die 6 besten Sushi-Restaurants in Coburg - du solltest sie unbedingt kennen

Das Sushi hat seinen Ursprung in einer traditionellen Konservierungsform von Süßwasserfisch, welche aus Südostasien stammt. Der gesäuerte Fisch wurde in Reis gelagert und war so für circa ein Jahr haltbar. Die Konservierungsform breitete sich aus und gelangte schließlich auch nach Japan. Die moderne Form des Sushi entstand in Tokio, dort wurde frischer Meeresfisch am Hafen zusammen mit Reis angeboten. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde Sushi auch in der westlichen Welt populär.

#1 MiChiDo – Familie Nguyen

Der Betrieb von Familie Bui Nguyen am Albertsplatz in der Altstadt empfängt seine Gäste in einem sehr modernen Flair. Die Speisen sind stets ansehnlich angerichtet, das Auge isst schließlich mit.

Die Sushi-Auswahl ist groß und auch für Vegetarier*innen gibt es hier eine reichhaltige Auswahl. Sushi-Menüs liegen preislich zwischen 10 und 30 Euro und auch hier gibt es ein vegetarisches Menü im Angebot.

Neben der umfangreichen Sushi-Karte gibt es warme Gerichte, wie Gemüse aus dem Wok, Suppen oder Currys. Montag bis Samstag bietet das MiChiDo eine Mittagskarte mit warmen Gerichten an; diese kosten zwischen 7 und 8 Euro.

Adresse : Albertsplatz 4, 96450 Coburg

: Albertsplatz 4, 96450 Coburg Öffnungszeiten : Montag bis Samstag 11:30 bis 14:30 Uhr und 16:30 bis 22:00 Uhr

: Montag bis Samstag 11:30 bis 14:30 Uhr und 16:30 bis 22:00 Uhr Telefon: 09561 7334125

09561 7334125 Webseite: michido-restaurant.de

2# Sushi Bar Coburg – Kurztrip nach Tokio

Das Team der Sushi Bar möchte seine Besucher*innen auf einen Kurztrip nach Tokio mitnehmen. Dort wurde das Nigiri Sushi vor 718 Jahren erstmals in einem Regierungsdokument erwähnt. Geparkt werden kann im Parkhaus Post. Von dort sind es etwa 5 Minuten zu Fuß zum Restaurant in der Badergasse. Im Sommer gibt es Sitzplätze draußen.

Die Sushi-Mix-Menüs, bestehend aus Nigiri, Ura-Maki und Sashimi, kosten zwischen 13 und 16 Euro. Die Karte ist sehr abwechslungsreich und es werden neben Fisch auch regionale Gemüsesorten wie zum Beispiel Rucola verwendet. Das Angebot an vegetarischem Sushi ist groß.

Adresse : Badergasse 3, 96450 Coburg

: Badergasse 3, 96450 Coburg Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag 11:00 bis 21:00 Uhr, Freitag und Samstag 11:00 bis 22:00 Uhr und Sonntag 15:00 bis 22:00 Uhr

: Montag bis Donnerstag 11:00 bis 21:00 Uhr, Freitag und Samstag 11:00 bis 22:00 Uhr und Sonntag 15:00 bis 22:00 Uhr Telefon : 09561 4273998

: 09561 4273998 Webseite: sushi-bar-coburg.de

3# KaiDo – tolle Angebote nicht nur für Schüler*innen

Das Restaurant in einer ehemaligen Metzgerei sticht durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hervor. Es gibt eine Mittagskarte und Schüler*innen bekommen hier 10 % auf ihre Mittagsgerichte.

Ab 16:00 liefert das KaiDo im Umkreis von 8 km und ab einem Bestellwert von 25 Euro auch nach Hause. Besonders beliebt sind die Sushi-Boxen, die vor Ort oder zum Abholen bestellt werden können. Die Basic Box kostet zwischen 7 und 20 Euro.

Der Nutzer Marco Weißner bewertet bei Google: "Preis-Leistung einfach top. Super Sushi und andere asiatische Gerichte zu einem, meiner Meinung nach, in Coburg unschlagbaren Preis."

Adresse : Mohrenstraße 16, 96450 Coburg

: Mohrenstraße 16, 96450 Coburg Öffnungszeiten : Montag bis Freitag 11:00 bis 20:00 Uhr und Samstag 11:30 bis 20:00 Uhr

: Montag bis Freitag 11:00 bis 20:00 Uhr und Samstag 11:30 bis 20:00 Uhr Telefon : 09561 3299966

: 09561 3299966 Webseite: facebook.com/profile.php?id=100063491445570

4# Kam-Yin Jade - Sushi Pizza

Das Kam-Yin Jade liegt direkt an der historischen Stadtmauer und hat täglich von 11:00 bis 22:00 Uhr geöffnet. Neben einer großen Auswahl an Sushi gibt es eine große Auswahl an warmen Gerichten. Alle Speisen können auch mitgenommen und telefonisch vorbestellt werden.

Auf der Karte stolperst du vielleicht über eine Besonderheit. Im Kam-Yin Jade gibt es Sushi-Pizza. Ein User bei Google schreibt dazu: "Die Sushi-Pizza klingt vom Konzept her total bescheuert, ähnelt aber Tempura und ist entsprechend wahnsinnig lecker."

Der Eingang des Restaurants befindet sich im Mauerparkhaus. Dort kannst du während deines Aufenthalts auch parken. Die Parkgebühren liegen hier bei 1,40 Euro pro Stunde.

Adresse : Judengasse 18, 96450 Coburg

: Judengasse 18, 96450 Coburg Öffnungszeiten : Montag bis Sonntag 11:00 bis 22:00 Uhr

: Montag bis Sonntag 11:00 bis 22:00 Uhr Telefon : 09561 237062

: 09561 237062 Webseite: kamyinjade.webador.de

5# Asia Inn – vielseitig und lecker

Das Asia Inn liegt im Steinweg und damit sehr zentral in der Fußgängerzone. Die Karte ist vielseitig und reichhaltig. Von Sommerrollen über Currys und unterschiedlichste Suppen bis hin zu Sushi ist alles dabei.

Im Sommer gibt es Sitzplätze vor dem Restaurant. Hier bist du dem Trubel in einer der belebtesten Straßen der Stadt ganz nahe. Einen Lieferservice bietet das Restaurant auch an.

Grillmeister Emmert schreibt in seiner Google-Bewertung: "Super essen! Am besten gleich dort essen! Bestes Sushi in XL Größe. Gebratene Ente war auch super köstlich, vor allem die Soße (Curry-Mango)."

Adresse : Steinweg 22, 96450 Coburg

: Steinweg 22, 96450 Coburg Öffnungszeiten : Montag bis Freitag 11:30 bis 20:00 Uhr und Samstag 16:00 bis 20:00 Uhr

: Montag bis Freitag 11:30 bis 20:00 Uhr und Samstag 16:00 bis 20:00 Uhr Telefon : 09561 3524761

: 09561 3524761 Webseite: asia-inn-coburg.de

6# Eat Happy – To Go

Das Eat Happy ist eine Imbisskette mit mehr als 1.000 Standorten. In Coburg gibt es einen Standort im Edeka Center. Bei Eat Happy kannst du bestellen und es wird ein Catering-Angebot für Feste und Events angeboten.

Neben großen Sushi-Platten wie der California Dreamer oder der Vega Lover, gibt es auch Sashimi und Bowls im Angebot. Die Mochis, ein traditionelles japanisches Dessert aus süßem Reisteig und Füllung, werden in einer eigenen Manufaktur nahe Köln hergestellt.

Bei Eat Happy handelt es sich nicht um ein klassisches Restaurant. Du kannst dir her entweder eine bereits vorbereitete Speise aus der Verkaufstheke mitnehmen oder zur Lieferung oder Selbstabholern bestellen.