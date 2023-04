Die 5 besten Clubs & Diskotheken in Coburg

Coburg hat vielleicht nicht die angesagteste Clubszene, aber die Hochschulstadt muss sich auch nicht verstecken. Es gibt ein kleines aber feines und vielseitiges Angebot an Clubs, mit unterschiedlichen Partys und Specials. Hier ist für alle Zielgruppen etwas mit dabei. Diese 5 Clubs zählen laut Google-Bewertungen zu den besten der Stadt.

1# Club Hilde – Techno für Coburg

Seit 2017 gibt es in Coburg den alternativen Club, der hauptsächlich von Studierenden besucht wird. Die Hilde liebt Techno, aber es gibt auch die ein oder andere Elektroparty.

Auf zwei Floors, im Gewölbe und im Keller, wird im Steinweg 25 am Wochenende richtig Gas gegeben. Es gibt immer besondere Partyformate, wie zum Beispiel beim "Frauen an Deck(s)", wenn ausschließlich weibliche DJs an den Turntables stehen.

Wann welche Partys stattfinden, wie viel der Eintritt kostet und welches Getränke-Specials es gibt, erfährst du bei Facebook oder Instagram. Hier werden alle Termin veröffentlicht.

Adresse : Steinweg 25, 96450 Coburg

: Steinweg 25, 96450 Coburg E-Mail: info@clubhilde.de

info@clubhilde.de Webseite: www.club-hilde.de

2# LOOM Coburg – Black, House & Charts

Jeden Freitag, Samstag und an den Feiertag stehen die Türen zum Loom im Steinweg 36 offen. Von 23:00 bis 04:00 Uhr kann hier zu Black, House und den aktuellen Charts getanzt und gefeiert werden. Der Eintritt ist für alle frei.

Besondere Specials werden auf Facebook oder Instagram geteilt, wie zum Beispiel das Happy Studi. Da kostet jedes Bier für alle Studierende nur 2,50 Euro, Longdrinks 5 Euro und Shots 2 Euro.

Das Loom bietet dir die Möglichkeit im Gewölbe zu günstigen Preise zu feiern. Rudi 1992 schreibt bei Google: "Schönes Gewölbe – super am Wochenende zu feiern, günstige Preise und nettes Personal."

Adresse : Steinweg 36, 96450 Coburg

: Steinweg 36, 96450 Coburg E-Mail : loom.lounge@googlemail.com

: loom.lounge@googlemail.com Webseite: www.facebook.com/loom.coburg

3# Monkeys – die Location für Studis

Das Monkeys liegt neben dem Loom im Steinweg. Am Freitag gibt es hier häufig den Affen Studenten Bonus, dann ist der Eintritt für Studierende bis 24 Uhr frei. Für alle zahlende Besucher*innen gibt es ein Freigetränk.

Es läuft unter anderem Reggaeton, Latin Pop, Latin Dance, Latin Bootlegs, Latin House. Samstags, wenn die "Tanzmatte" ausgerollt wird, haben Studierende bis 24 Uhr freien Eintritt. Der Stammtisch der Superaffen folgt dem Motto "Just like a monkey I've been dancing my whole life".

Die Innendekoration wechselt häufig, je nach Partyveranstaltung. Auch an Weihnachten oder Silvester kannst du hier auf dem Floor feiern.

Adresse : Steinweg 36, 96450 Coburg

: Steinweg 36, 96450 Coburg Öffnungszeiten : Freitag und Samstag 23:00 bis 05:00 Uhr

: Freitag und Samstag 23:00 bis 05:00 Uhr E-Mail : Monkeys-coburg@web.de

: Monkeys-coburg@web.de Webseite: https://www.facebook.com/monkeyscoburg/?locale=de_DE

4# Feierraum Coburg – der Raum für Erwachsene

Im Feierraum im Steinweg gibt es unterschiedliche Partyformate, wie zum Beispiel die 2000er- oder 90er-Partys. Wann die Events stattfinden, erfährst du entweder über Facebook, Instagram oder über die eigene App der Location.

Über die App kannst du auch von Gutscheinen oder Rabattaktionen profitieren. Du kannst online Tickets kaufen und eine der exklusiven Lounges reservieren.

Der Feierraum Coburg kann auch privat gemietet werden. Für Junggesellenabschiede, Betriebsfeiern, Firmenveranstaltungen und vieles mehr findet sich hier ein individueller Rahmen.

Adresse: Steinweg 44, 96450 Coburg

Steinweg 44, 96450 Coburg Öffnungszeiten: Je nach Veranstaltung

Je nach Veranstaltung Telefonnummer: 0160 93863875

0160 93863875 Webseite: www.feier-raum.de

5# Hinz und Kunz – im Hip-Hop-Zirkus

In das Hinz und Kunz liegt gleich hinter dem Kino Utopolis. Am Freitag und Samstag steigt hier meistens die Party. Wenn die Türen zum Hip-Hop Zirkus öffnen, gibt es für Studierende freien Eintritt bis 24 Uhr. Aber auch Techno kommt hier auf die Plattendecks.

Informationen zu aktuellen Veranstaltungen findest du auf Facebook oder auch Instagram. Mit einer Aufsichtsperson ist der Zutritt hier auch für Minderjährige möglich. Dazu benötigst du einen sogenannten "Muttizettel", den du ausgefüllt mitbringen musst.

Das Hinz und Kunz sticht mit seiner unkonventionellen Inneneinrichtung und Lichtinstallationen hervor. Ausgefallene Deko steht hier ganz oben auf dem Programm.