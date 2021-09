Obwohl er gebürtiger Coburger und daheim in Grub am Forst ist, hat es Karl-Heinz Engelhardt geschafft, als Rodacher Original wahrgenommen zu werden. Das ist kein Wunder, schließlich ist der 75-Jährige nicht nur jeden Donnerstag als Nachtwächter zu erleben - er war auch ein Jahrzehnt Sänger und technischer Leiter bei der Heldritter Sommeroperette.

Mit seinem Auftritt am 9. September auf dem Schlossplatz geht für Karl-Heinz Engelhardt die Nachtwächtersaison 2021 zu Ende. Im Gespräch mit dem Tageblatt blickt der sangesfreudige Nachtwächter zufrieden auf seine Auftritte zurück und erzählt, was man für seinen Job für Eigenschaften braucht.

Der Corona-Lockdown und seine Folgen auf den Tourismus haben Ihnen ja eine kurze Saison beschert. Das war nix heuer, oder?

Karl-Heinz Engelhardt:

Freilich hatte ich viel weniger Auftritte als sonst. Aber ich muss sagen: Die Saison war besser als man befürchten musste. Schon beim ersten Auftritt kamen 60 Leute. Mit so vielen hätte ich nie im Leben gerechnet. 15 bis 20 Besucher hatten wir im Durchschnitt, damit können wir zufrieden sein. Bei 20 bis 30 Leuten, da hat man als Nachtwächter das Geschehen im Griff und jeder kann verstehen, was der Nachtwächter erzählt. Früher, da waren manchmal 50 bis 100 Leute dabei. So was wird es so schnell nicht wieder geben, das weiß ich auch. Aber ich traue mir zu, zu sagen: So langsam baut sich das Interesse an unseren Auftritten wieder auf.

Sie sprechen von "wir". Wie stark ist derzeit das Bad Rodacher Nachtwächter-Team?

Wir sind zu zweit. Mein Sohn Christian hat zwar als Sänger seit Jahren ein festes Engagement am Theater Bremen . Aber im Sommer lässt er es sich nicht nehmen, immer vier, fünf Nachtwächter-Auftritte zu übernehmen. Das macht er auch schon seit 16 Jahren und er hat jedes Mal wieder viel Spaß dabei. Wenn der mit seiner Stimme singt, dann hört man es in der ganzen Stadt. Da kommen Leute aus ganz Deutschland, um ihn zu hören.

Dann sind also die beiden verbliebenen Bad Rodacher Mitglieder der Nachtwächterzunft gar keine echten Rodacher?

(lacht) Das stimmt. Eigentlich sollten früher nur Rodacher oder welche, die hier wohnen, Nachtwächter sein. Da war die Auslegung a weng eng. Aber durch mein langjähriges Engagement bei der Heldritter Sommeroperette gehöre ich hier schon irgendwie dazu. Und, außerdem: Ich war bereits einige Zeit hier als Nachtwächter, als ich durch Zufall erfahren habe, dass meine Großmutter gebürtige Rodacherin war. Das ist doch schon mal was, oder?

Aber Sie hätten aber sicher nichts dagegen, noch ein bisschen Verstärkung zu bekommen - stimmt das? Was muss man als Nachtwächter können?

Nur her damit mit dem Nachwuchs. Es ist übrigens nicht zwingend, dass man singen können muss. Man sollte lediglich keine Angst davor haben, sich vor Publikum hinzustellen und ein bisschen Geschichten zu erzählen. Es gibt doch so viele Talente, die beim Vereinsfasching ihre Auftritte haben - da müsste sich doch jemand finden. Und keine Bange: Nur für den Applaus als Brot des Künstlers muss man kein Nachwächter sein. Es gibt auch einen kleinen Unkostenbeitrag. Wobei man schon ein bisschen Zeit aufbringen muss, um seine Verse zu schreiben.

Wie läuft so ein Nachtwächter-Auftritt in der Praxis ab? Ist da alles einstudiert oder alles Improvisation?

Ach, ich laber erst einmal drauflos. Wobei ich freilich einige Verse habe, die ich immer wieder mal bringe. Das geht ja gar nicht anders. Ich bin jetzt 17 Jahre Nachtwächter und habe wohl an die 1000 Verslein gedichtet. Da darf man sich schon mal in der Vergangenheit bedienen. Aber vieles ist ganz aktuell. Ein bissla sündhaft darf es dabei sein, damit die Leut' auch was zu lachen haben.

Welche Themen greifen Sie bei Ihren Verslein auf?

Das ist wie bei Euch in der Zeitung: Ich greife das auf, das es wert ist, dass man darüber berichtet. Bei mir ist viel Lokalkolorit dabei. Bei mir gibt es in Versen geformte Gschichtla. Zwei Drittel davon spielen in Bad Rodach , aber auch für die Touristen gibt es was, das jeder versteht.

Mit dem morgigen Auftritt ist Ihre Saison vorbei. Sind Sie froh, dass sie vorbei ist oder bedauern Sie das Ende?

Der Nachtwächter in Bad Rodach

Naja, ganz vorbei ist mein Jahr als Nachtwächter nicht. Man kann uns Nachtwächter ja auch buchen. Ich habe immer einige Auftritte bei Hochzeiten und Geburtstagen im Kalender stehen. Außerdem freuen sich die Patienten im Medical Park hier in Bad Rodach sehr, dass sie alle 14 Tage einen Nachtwächter-Auftritt erleben. Sie sind ja nicht so mobil und konnten während Corona praktisch gar nicht auf den Schlossplatz kommen.

Abschluss: Auf dem Schlossplatz findet am Donnerstag, 9. September, der letzte Nachtwächterauftritt des Jahres statt. Von 19 Uhr an gibt es nicht nur lustige Verse von Karl-Heinz Engelhardt, sondern auch musikalische Unterhaltung. Die Nachtwächterführung dauert gut 90 Minuten, eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Kontakt Wer sich für ein Engagement als Nachwächter interessiert, ka

nn sich bei bei Steffi Kowol vom Stadtmarketing-Netzwerk "Bad Rodach begeistert" bewerben: Telefonnummer 0152/04128358.