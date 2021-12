Es hat gar nicht weh getan. Es war nur ein kleiner Stich." Vincent ist acht Jahre alt und war am vergangenen Samstag im Impfzentrum Coburg eines von 66 Kindern, die gegen das Corona-Virus die immunisierende Spritze erhalten haben. In der Schule haben die Drittklässler schon über das Virus gesprochen und auch erfahren, dass es verschiedene Varianten davon gibt.

In der Zeit von 14 bis 17.30 Uhr am Samstag sind zum ersten Mal nur Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren mit dem speziellen Kindervakzin von Biontech-Pfizer in dem Ahorner Ortsteil geimpft worden. "Am Dienstag vorher wurden die Kinder-Impftermine veröffentlicht und die Termine waren innerhalb zweier Tage vergeben", so Alexander Herr, der stellvertretende Verwaltungsleiter des Impfzentrums Witzmannsberg. Ebenso sind die nächsten Kinderimpfungen für die Altersgruppe der Fünf- bis Elfjährigen in dieser Woche (20., 21. und 22. Dezember) bis auf wenige Termine schon belegt. "Deshalb gibt es Mittwoch, 29. Dezember, weitere Impfmöglichkeiten für Kinder hier in Witzmannsberg."

Für den ersten Kinder-Impftag wurden weniger Termin als bei den Erwachsenen vergeben, "weil es einerseits vermehrten Beratungsbedarf geben könnte, zum anderen sind in der Regel die Eltern dabei, weshalb dann mehr Menschen im Impfzentrum anwesend sind", erläuterte Alexander Herr weiter. Auch auf die anschließende Ruhezeit bei Kindern von mindestens zehn Minuten werde geachtet. "Dafür haben wird Malsachen bereit." Um weiter für eine ruhige und entspannte Atmosphäre zu sorgen, haben alle Mitarbeiter - von der Security bis zu den Ärztinnen - eine lange rote Nikolausmütze aufgesetzt und es gibt Süßigkeiten für die Kleinen.

Eine Ausnahme macht dabei Gina Schultheiß: Ein langes weißes Gewand und ein Heiligenschein - als Christkind empfängt sie die Kinder. Das kommt bei dem jungen Klientel gut an. Auch bei den weiteren Impfungen in Witzmannsberg werden die Kinder von ihr als Christkind empfangen. Erwachsene oder Kinder ab zwölf Jahren können bei den besonderen Kinderterminen so mal nebenbei nicht geimpft werden.

Für den Vater von Vincent stellte sich die Frage nach dem Sinn der Impfung für den Filius nicht. So sieht es auch die Mutter der kleinen Sophie. "Die Kinder wollen wieder in die Schule und den Kindergarten gehen, eben ein normales Leben führen", weiß die Lehrerin aus der eigenen beruflichen Erfahrung. Derweil vergisst Sophie beim Malen den Pieks. "Es hat ein bisschen weh getan", bekennt sie. Auf dem Blatt zeichnet sie die Impfung: "Da ist die Ärztin (mit der langen Zipfelmütze), da ist meine Mama und da bin ich." Der Opa war mehr als zwei Stunden am Telefon um den Impftermin für Sophie zu klären.

"Die Kinder stehen der Impfung positiv gegenüber", weiß Dr. Kristina Hoffmann. Die junge Frau ist in der Facharztausbildung zur Kinderärztin. "Sie wollen die Immunisierung haben und damit auch die Einschränkungen hinter sich lassen." Viele gesunde Kinder hätten deshalb am vergangenen Samstag den Weg nach Witzmannsberg gefunden. Ausführlich bespricht Kristina Hoffmann mit den Eltern mögliche Nebenwirkungen, die nach den bisherigen Erkenntnissen äußerst selten auftreten.

Weitere Impftermine

Montag, 20. Dezember: 14 bis 17.30 Uhr, Impfzentrum Witzmannsberg Dienstag, 21. Dezember: 15 bis 17.30 Uhr, Alte Angerturnhalle, Coburg Mittwoch, 22. Dezember: 15 bis 17.30 Uhr, Impfzentrum Witzmannsberg Mittwoch, 29. Dezember: 15 bis 17.30 Uhr.

Impfzentrum Witzmannsberg Termine unter der Telefonnummer 0 95 61 / 7 33 47 30