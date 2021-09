So etwas hat die altehrwürdige Ernstfarm wohl noch nie erlebt: Sie diente als Kulisse für ein ganz besonderes Foto-Shooting mit einem ganz besonderen Foto-Model.

Der Fotograf Peter Herforth (USF - Urban Style Photograph) setzte Sarai Kurth alias "Wildcat Ink." in Szene. Mal im Vintage-Outfit, mal nur in Mieder und Strapsen - aber imm er vor einem Hotrod, also einem der Kult-Fahrzeuge, wie sie in den 1920er Jahren vor allem in den USA unterwegs waren.

Wie der Fotograf und das Tattoo-Model ausgerechnet auf die Ernstfarm als Location kamen und warum sie so begeistert davon waren, lesen Sie hier

Zwei Fotos, die auf der Ernstfarm entstanden, sind in Sarai Kurths neuem Kalender für 2022 zu sehen. Der Kalender im Format A3 kann bereits unter https://www.wildcat-ink-model.de/shop/ bestellt werden. Im Preis von 17,20 Euro sind auch noch eine Autogrammkarte und zwei Sticker enthalten.

Sarai Kurth hat als "wildcat_ink." auf ihrem Instagram-Account aktuell mehr als 80000 Follower (vergleichbar mit Abonnenten).