Coburg vor 42 Minuten

Landestheater Coburg

Familiendrama: erste Einblicke in "Mamma Medea" am Landestheater Coburg

Eine Matinee bietet am Sonntag, 13. Februar, ab 11 Uhr erste Einblicke in die nächste große Schauspielproduktion "Mamma Medea", die am 26. Februar Premiere im Großen Haus feiert.