In Stadt und Landkreis Coburg sind aktuell betrügerische Inkasso-Schreiben im Umlauf. Bisher forderten die Betrüger nur die einmalige Überweisung eines offenen Betrags. Das angebliche Inkassounternehmen fordert nun aber sogar gleich den Zugriff auf das Konto des Adressaten mittels Lastschrift, wie die Polizeiinspektion Coburg mitteilte.

Die Coburger Polizei warnt vor den Schreiben, die aktuell per Briefpost in den Briefkästen der Bürgerinnen und Bürger in Stadt und Landkreis landen. Die Schreiben des falschen Inkassounternehmens gaukeln den Empfängern vor, dass sie im Vorfeld einen Vertrag über eine Teilnahme an einem Gewinnspiel abgeschlossen hätten. In den Briefen werden die Betroffenen aufgefordert einen Betrag, in der Regel in Höhe von 272,46 Euro, zu zahlen.

Falsches Inkasso-Schreiben in der Post: Empfänger sollen direkt Einzugsermächtigung ausstellen

Neu an der Masche ist, dass gar keine Kontoverbindungsdaten des angeblichen Inkassounternehmen für die Zahlung angegeben werden. Stattdessen werden die Empfänger aufgefordert, eine Einzugsermächtigung zu unterzeichnen und diese an das vermeintliche Inkassounternehmen zu senden. Der Coburger Polizei sind hier mittlerweile eine Vielzahl von Fällen bekannt.

Die Coburger Polizei rät deshalb: