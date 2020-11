Die schon im vergangenen Winter vorgesehenen umfangreichen Fällarbeiten im Pappelwald in Esbach beginnen nun am Montag, 9. November. Das teilt der Dörfles-Esbacher Bürgermeister Udo Döhler mit. Die Arbeiten konnten laut Döhler im vergangenen Winter nicht durchgeführt werden, da kein Bodenfrost geherrscht hat. Ab März 2020 waren die Fällarbeiten aus naturschutzrechtlichen Gründen nicht möglich. Gefällt werden rund 150 Pappeln und Weiden, die aufgrund ihres Alters und ihrer Größe eine Gefahr für die Verkehrssicherheit auf den angrenzenden Straßen und Wegen darstellen. Die Arbeiten seien mit der Unteren Naturschutzbehörde und dem Landschaftspflegeverband abgestimmt, sagt Döhler in der Pressemitteilung.

Einige Nachpflanzungen vorgesehen

Die Gemeinde habe sich gegenüber der Naturschutzbehörde bereit erklärt, in begrenztem Maße Nachpflanzungen vorzunehmen und das Gelände ansonsten der natürlichen Sukzession zu überlassen. Die Kinder und Jugendlichen der Jugendpflege hätten schon Vogel- und Fledermausnistkästen gebaut, die nach der Fällaktion im Pappelwald aufgehängt werden sollen. Ein Teil der Bäume sei nur gekürzt worden, damit Höhlenbrüter auch weiterhin Nistmöglichkeiten finden.

Zeitweise Straßensperrung

Die um den Pappelwald herumführenden Wege müssen während der Arbeiten gesperrt werden. Dies gilt zeitweise auch für die Bertelsdorfer Straße.