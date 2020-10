Am Beginn der Rodachauen, direkt neben dem "Storchenschlot", säumen etwa 20 Kopfweiden das Ufer des dortigen Baches. Die Bäume, die sich in der achten bis neunten Vegetationsperiode befinden, sind so hoch geworden, dass sie für den Weißstorch zum Problem werden können. Der Geschäftsführer des Landschaftspflegeverbandes (LPV), Diplom-Biologe Frank Reißenweber, erläutere vor Ort, dass der Weißstorch offenes, für ihn einsehbares Gelände für die Nahrungssuche benötige. Durch die hohen Kopfweiden sei dies in Bad Rodach nicht mehr gegeben. "Die Einflugschneise ist durch die hohen Bäume eingeschränkt", betonte Frank Reißenweber. In der Folge könnte dies dazu führen, dass der Storch seinen Horst aufgibt, wenn seine Futterplätze zu weit entfernt sind.

Damit das nicht passiert, werden die Kopfweiden "gescheitelt". Das heißt, bis auf eine Höhe von 1,60 Metern zurückgeschnitten.

Durchaus wichtig

Frank Reißenweber betonte, dass diese Maßnahme unbedingt nötigt sei, um dem Storch den für ihn notwendigen Lebensraum zu schaffen. Die Bäume würden im nächsten Jahr wieder ausschlagen, erklärte der Fachmann. Das Scheiteln ist nach Worten von Frank Reißenweber eine staatlich geförderte Landschaftspflegemaßnahme, die vom LPV durchgeführt wird. "Dass die Regierung von Oberfranken das Vorgehen mit 85 Prozent der Kosten unterstützt, zeigt deutlich, dass die Maßnahme richtig und wichtig ist", unterstrich Reißenweber.

Der restliche Teil der veranschlagten Summe von 6000 Euro wird nach seinen Worten vom Landkreis Coburg übernommen. Im Rahmen dieses Projekts werden auch die angrenzenden Biotope ausgebaggert und von Schlamm befreit.

Dass solche Maßnahmen Lebensraum für Störche schaffen, lasse sich auch daran erkennen, dass die Zahl der Brutpaare in Bayern von einst 59 auf über 700 gestiegen ist, sagte Reißenweber.

Für Bürgermeister Tobias Ehrlicher ist das Scheiteln der Kopfweiden eine unerlässliche Maßnahme, um dem Storch die Lebensgrundlage zu erhalten. Die Aufgabe der Stadt bestehe auch darin, den Menschen die Gründe zu erläutern, warum ein Eingriff in die Natur erfolgen muss.