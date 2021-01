Mit einem gemeinsamen Appell haben sich am Dienstag mehrere Landräte und Bürgermeister aus Nordbayern und Südthüringen sowie auch Coburgs Oberbürgermeister Dominik Sauerteig an die Bevölkerung gewandt. Sie kritisieren darin, dass in den vergangenen Tagen sehr viele Menschen in die Thüringer Wintersportorte geströmt sind - dabei sei es zu Situationen gekommen, die "unverantwortlich" waren. Die Politiker zeigen zwar Verständnis, dass alle an die frische Luft wollen. Doch sollten auch dabei stets die Abstandsregeln eingehalten werden.

Mit sehr eindringlichen Worten wird außerdem die Lage in den heimischen Krankenhäusern beschrieben. Die Kliniken seien "kaum noch aufnahmefähig". Auch deshalb müssten sämtliche Kontakte beschränkt werden, um das "überstrapazierte Gesundheitssystem" zu entlasten.

Der eindringliche Appell hat folgenden Wortlaut:

"Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

in den vergangenen Tagen kam es insbesondere in den Rennsteigorten unserer länderübergreifenden Region zu Situationen, die angesichts der Coronavirus-Pandemie unverantwortlich sind und uns zu diesem gemeinsamen Appell an Sie veranlassen.

Die hohe Zahl von Tagesgästen in den Wintersportorten führte in mehrfacher Hinsicht zu teilweise chaotischen Verhältnissen. Unter anderem wurden stellenweise öffentliche Straßen und Verkehrsflächen, aber auch Privatgrundstücke, zugeparkt. Hierdurch war die Durchfahrt für den Rettungs- und Winterdienst zum Teil nicht mehr gewährleistet. Des Weiteren wurden Absperrungen missachtet und geschlossene Anlagen widerrechtlich betreten. Nicht zuletzt wurde vereinzelt auch die Notdurft zum Ärger von Anwohnern an Ort und Stelle verrichtet. Ein solches Verhalten einiger weniger ist rücksichtslos und deshalb bitten wir dringend um die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung sowie um die Achtung von Fremdeigentum - insbesondere hinsichtlich des Betretungsverbots geschlossener Wintersport-Anlagen und -Flächen.

Noch schwerer wiegt ohne Zweifel die teilweise Missachtung der Kontaktbeschränkungen, was angesichts der uns über alle Maßen fordernden Coronavirus-Pandemie in keinster Weise angebracht ist.

Insbesondere auf den Rodelhängen und Parkplätzen unserer Region kam es zum Teil zu unnötigen Kontakten von Menschen über den eigenen Haushalt hinaus. Dies ist riskant und konterkariert die gesamtgesellschaftlichen Bemühungen zur Eindämmung der Pandemie, die bereits zahlreiche Todesopfer forderte und unser Gesundheitssystem an die Belastungsgrenze führt.

Wir haben Verständnis für alle, die sich an der frischen Luft bewegen wollen. Dies gilt insbesondere auch für Familien mit Kindern. Derzeit ist die Bewegung im Freien mit Mitgliedern des eigenen Hausstands erlaubt - aber bitte unbedingt mit ausreichend Abstand zu Personen anderer Haushalte.

In schwierigen Zeiten wie diesen hat der Schutz der eigenen Gesundheit und die unserer Mitmenschen absoluten Vorrang. So sind wir alle angehalten, den Kontakt zu anderen wo immer möglich auf das absolut notwendige Minimum zu reduzieren. Unser Dank gilt allen Bürgerinnen und Bürgern, die dieses Gebot achten und umsetzen.

Die Krankenhäuser unserer länderübergreifenden Region sind aufgrund vieler Covid-19-Erkrankter mit schweren Verläufen kaum noch aufnahmefähig. Jeder, der Kontakte beschränkt und sich nicht mit dem Coronavirus infiziert, entlastet unser überstrapaziertes Gesundheitssystem und gibt somit schwer erkrankten oder verletzten Mitmenschen die Chance, vor Ort behandelt zu werden.

Bitte handeln Sie deshalb mit größter Umsicht und Eigenverantwortung nach diesem Grundsatz, damit wir die Pandemie gemeinsam bewältigen können!

Bleiben Sie gesund!"

Der Appell ist unterzeichnet von Coburgs Landrat Sebastian Straubel, vom Coburger Oberbürgermeister Dominik Sauerteig sowie von Jürgen Köpper (1. Beigeordneter des Landkreises Sonneberg), Thomas Müller (Landrat des Landkreises Hildburghausen), Christian Meißner (Landrat von Lichtenfels), Wilhelm Schneider (Landrat der Haßberge), Uwe Scheler (Bürgermeister der Stadt Neuhaus am Rennweg), Ute Müller-Gothe (Bürgermeisterin der Gemeinde Frankenblick), Norbert Zitzmann (Bürgermeister der Stadt Lauscha), Ulrich Kurtz (Bürgermeister der Stadt Steinach).