Wäre ich nicht, was ich bin, hätte ich hier mein wirkliches Zuhause!" So schwärmte bereits Queen Victoria von der Rosenau. Der besondere Reiz, der vom Schloss (derzeit leider geschlossen) und auch vom Schlosspark (hier ist derzeit nur die Eisfläche gesperrt) ausgeht, ist bis heute geblieben. Was einen schönen Spaziergang an der frischen Luft betrifft, ist "die Rosenau" deshalb ähnlich beliebt wie der Coburger Hofgarten. Vorteil auch in Corona-Zeiten: Es ist viel Platz, um Abstand halten zu können!