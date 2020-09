Die Darstellung schafft auf geniale Weise einen Bezug des früheren Goebel-Porzellanwerkes zur künftigen Nutzung der markanten Gebäude: Flaschen, Vasen und Behälter aus Porzellan, noch ohne Bemalung oder Verzierung, scheinen raumhohe Regale zu füllen. Schattenwurf und der Verzicht auf Farbe gaukeln dem Auge Dreidimensionalität vor, tatsächlich aber ist es eine kreative Tapete.

Kreativität, junge Unternehmen, frische und unkonventionelle Geschäfts- und Produktideen bestimmen alsbald die weitläufigen Räume, wo jahrzehntelang die weithin bekannten Hummelfiguren hergestellt wurden. Neben dem Standort am früheren Schlachthof in Coburg erhält das digitale Gründerzentrum ab Herbst am Eingang von Rödental einen zweiten, großzügigen Standort.

Ein überzeugendes Konzept

Zum nächsten Monatswechsel werden die Räume der ehemaligen Goebel-Manufaktur an das Digitale Gründerzentrum übergeben. Anlass für Landrat Sebastian Straubel und Oberbürgermeister Dominik Sauerteig, die künftigen Büros und Hallen in Augenschein zu nehmen.

Auch eine Personalie verkündeten sie: Jochen Flohrschütz übernimmt die Geschäftsführung von Eric Rösner, der in den zurückliegenden dreieinhalb Jahren die Zukunft.Coburg.Digital GmbH geleitet hatte.

Stadt und Landkreis Coburg gründeten die Firma Zukunft.Coburg.Digital 2016. Mit dem Konzept, das die Wirtschaftsförderer des Landkreises und der Stadt Coburg entwickelten, wurden die Zuschussgeber in der bayerischen Staatsregierung überzeugt: In den nächsten Jahren fließen rund vier Millionen Euro aus München ins Projekt.

Straubel würdigte das Engagement von Wolfgang Schulze. Der Inhaber der gleichnamigen "Möbelstadt" habe Mut, neues Denken und Kreativität bewiesen, als er einerseits die weitläufige Immobilie erwarb und zum anderen mit viel Geld zu einem innovativen Ort umbauen lässt. Denn noch wird in den künftigen Büros und sogenannten Produktionsboxen gemalert, werden Fliesen gelegt oder die Elektro-Installation vervollständigt. Straubel hob die gemeinsame und erfolgreiche Arbeit von Stadt und Landkreis hervor, die zum Erfolg der Digitalen Werkstatt geführt haben und künftig führen werden.

Wolfgang Schulze bekannte, anfänglich etwas skeptisch gewesen zu sein, ist aber überzeugt, dass "unsere Arbeit sich lohnt".

Für Coburgs Oberbürgermeister Dominik Sauerteig sind Ausbildung und Arbeit heute ohne Digitalisierung nicht denkbar. Die starke Einbindung von Unternehmen in das Projekt sei ein Alleinstellungsmerkmal.

Der neue Geschäftsführer

Nach den Worten von Geschäftsführer Jochen Flohrschütz brauchen neue Ideen und junge Unternehmen "eine geschützte Umgebung", um sich entwickeln zu können, "aber sie müssen auch ihre Überlebensfähigkeit am Markt beweisen". Flohrschütz ist in Rödental aufgewachsen und war beruflich international tätig, zuletzt als Innovationsmanager bei einem weltweit tätigen Unternehmen.

Zielgruppe der Digitalen Manufaktur sind Teams, die eigene Büroflächen und/oder Produktionsboxen benötigen, aber dennoch die Vorteile des Gründerzentrums mit innovativen Gemeinschaftsflächen und regelmäßigem Austausch nutzen wollen. Herzstück der Digitalen Manufaktur mit mehr als 1900 Quadratmetern Fläche ist der große offene Arbeitsbereich mit frei zugänglichem Innovationscafé, einzelnen Co-Working Plätzen, großer Küche und viel Freiraum.