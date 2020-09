Um gegenseitige Rücksicht aller Verkehrsteilnehmer werben an den Ein- und Ausfallstraßen in den nächsten Wochen großformatige Plakate. OB Dominik Sauerteig stellte die Kampagne am Dienstag am Schillerplatz vor. Nur im Miteinander aller Verkehrsteilnehmer könne Verkehrspolitik Erfolg haben. Foto: Christoph Winter