Hund beißt Jogger: Am Freitag (15.01.2021) gegen 13.30 Uhr waren ein 54-Jähriger und ein 39-Jähriger gemeinsam am alten Bahndamm vom Bahnhof in Richtung Ortsmitte joggen.

Wenige Meter nach dem Gelände des DPD kam ihnen ein Mann mit einem Berner Sennenhund und einem Terrier entgegen, berichtet die Polizei am Samstag.

Hund schnappt nach Jogger: Biss in den Unterarm - wer kann Hinweise auf den Halter geben?

Als die beiden Jogger an den Hunden vorbeiliefen, schnappte der Berner Sennenhund den rechten Unterarm des 39-jährigen Mannes und biss zu. Der Hundehalter gab dem 39-jährigen Verletzten falsche Personalien an. Der Mann ist laut Polizei etwa 1,75 Meter groß, hager, zirka 40 Jahre alt und trug eine Soft-Shell-Jacke sowie eine dunkle Hose.

Die Polizei fragt: Kennt jemand diesen Mann? Alle sachdienlichen Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0 entgegen.