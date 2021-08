Aufgepasst, Berufspendler auf Schleichweg-Pfaden Richtung Coburg: Die Ortsdurchfahrt von Sulzdorf ist seit Mittwoch, 11. August 2021, für den Verkehr gesperrt. Grund dafür sind Arbeiten der Gemeinde am Kanal. Wie es in einer Pressemitteilung aus dem Meederer Rathaus heißt, sollen die Bauarbeiten auf der Ortsdurchfahrt bis spätestens Samstag, 4. September, beendet sein.

Um die Sulzdorfer Ortsdurchfahrt hat es unmittelbar vor der Sommerpause im Meederer Gemeinderat noch einmal Diskussionen gegeben: Weil die Straße in einem desolaten Zustand sei, haben zahlreiche Einwohner des Meederer Gemeindeteils in einem schriftlichen Hilferuf den sofortigen Ausbau der Straße gefordert. Im Gemeinderat war man sich aber einig: So lange die Bauarbeiten für den Neubau der Staatsstraße 2205 zwischen Coburg und Wiesenfeld laufen - und damit immer wieder mal mit Baustellenverkehr zu rechnen ist - wird es in Sulzdorf nur provisorische Ausbesserungen geben.

Schon mal Geld reingesteckt

Allerdings steht seit der Juli-Gemeinderatssitzung die Zusage von Bürgermeister Bernd Höfer (CSU): Wenn die jetzt begonnen Arbeiten für zwei Hausanschlüsse abgeschlossen sind, wird noch einmal ein Bautrupp anrücken und die schlimmsten Schäden ausbessern. Das wäre dann zum zweiten Mal in diesem Jahr - bereits im Frühjahr hat die Gemeinde Ausbesserungen im Auftragswert von 14000 Euro vornehmen lassen.

Und so geht's außenrum

Die Umleitung für die gesperrte Ortsdurchfart erfolgt über die Gemeindeverbindungsstraße Sulzdorf-Beuerfeld, die Kreisstraße CO 17 bis nach Meeder und über die Kreisstraße CO4 nach Wiesenfeld zum Abzweig nach Sulzdorf.