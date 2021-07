Hilflos musste ein 55-Jähriger am Dienstagnachmittag beobachten, wie ein Unbekannter seinen silbernen Rollator der Marke Invacare, den er vor einem Geschäft am Bürgerplatz abgestellt hatte, entwendete. Der Mann ging kurze Zeit zuvor in den Laden und konnte von Innen beobachten, wie der Dieb, der auf zirka 70 Jahre geschätzt wird und selbst mit einem Rollator unterwegs war, im Vorbeilaufen die Rollatoren austauschte und sich mit dem Diebesgut entfernte.

Eine Verfolgung war dem Bestohlenen aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes nicht möglich . Der Schaden beläuft sich auf zirka 100 Euro. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise auf den Verbleib des Rollators geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Neustadt bei Coburg zur melden.