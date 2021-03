Die 450 Acrylvögel, die im vergangenen Sommer über dem Steinweg schwebten, waren mehr als nur bunte Farbtupfer. Die von der Wohnbau- und Stadtentwicklungsgesellschaft (WSCO) in Auftrag gegebene Maßnahme sollte auch ein Mutmacher in schwierigen Corona-Zeiten sein. Technisch umgesetzt wurde die Idee vom Coburger Designforum Oberfranken.

Ein gutes halbes Jahr später sind die Zeiten noch immer schwierig. Ein paar Mutmacher können deshalb erneut nicht schaden. Und so sind die Vögel jetzt in den Steinweg zurückgekehrt. Wie Anette Vogel von der WSCO auf Anfrage erklärt, sei die Installation ohnehin langfristig angelegt. Denn die Vögel haben ja auch eine symbolische Bedeutung: Sie stehen für die von der WSCO verfolgte Vision, dass Coburg zu einer "Schwarmstadt" (also einer "Zuzugsstadt") wird. Die Vögel sollen alle Sanierungsmaßnahmen begleiten, die die WSCO in der Steinwegvorstadt als Keimzelle dieser "Schwarmstadt" realisiert.

Insgesamt 17 Projektideen sind es, so Anette Vogel, die nach und nach das Gesicht des Quartiers wandeln werden. Den Anfang markiert der Bau des Fahrradparkhauses in der Schenkgasse 4 - die Fertigstellung steht unmittelbar bevor. Ebenso werden derzeit die Ideen und Planungen zur Neugestaltung des Lohgrabens konkretisiert. Anette Vogel blickt also nicht nur erfreut nach oben (zu den Vögeln), sondern auch zuversichtlich nach vorne: "Es geht weiter, und Coburg blüht auf!"

Übrigens: Die Vögel sind im Steinweg diesmal nicht nur in luftiger Höhe. Sie sind auch in viele Geschäfte eingezogen - hineinschauen lohnt sich! Dabei wiederum handelt es sich um eine erste Idee der neuen "Projektgruppe für integriertes Innenstadtmanagement", die Vertreter der WSCO, des Citymanagements und der Wifög bilden. Deren Ziel ist es, die Innenstadt zu stärken - auch und gerade in diesen schwierigen Zeiten.