Der letzte Schandfleck in der Coburger Ketschenvorstadt ist verschwunden

Dort fehlt noch eine Sockelleiste, einige Kleinigkeiten sind noch am Verputz zu erledigen, "aber ansonsten sind wir zu 99,5 Prozent fertig", sagt Udo Weber. Der diplomierte Bauingenieur und Betriebswirt aus Sonnefeld hat vor einigen Jahren zusammen mit Norbert Birzer in der Ketschengasse die drei Häuser Nummer 28, 30 und 32 von der Stadt gekauft und nun saniert. Besonders die Nummer 32 mit ihrer gelben und grünen Farbe, den Sprossenfenstern und dem steilen Mansardendach sticht ins Auge. So sehr, dass der Verein Altstadtfreunde Coburg dieses Haus aus dem 17. Jahrhundert in sein Vereinslogo aufnahm. Seinerzeit jedoch war das Gebäude in schlechtem baulichen Zustand.

Etliche Überraschungen

In den beiden benachbarten Anwesen Nummer 32 und 30 sind einige Wohnungen vermietet. Nur für die Untergeschosse, die auch zusammengelegt werden können und durch eine Brandschutztür voneinander getrennt sind, fehlt noch ein Gewerbemieter. "Während der Bauarbeiten haben wir einen Sandsteinbogen freigelegt und schufen eine Verbindung", erläutert der Bauingenieur Udo Weber.

Es war nicht die einzige Überraschung, die dem Statiker und den Handwerkern Sorgen bereiteten. Einerseits mussten heutige Wohnansprüche und -standards in den alten Gebäuden mit ihren vielen kleinen Zimmern verwirklicht werden, auf der anderen Seite waren die Anforderungen der Denkmalschützer zu berücksichtigen. Außerdem hatte sich das Haus Nummer 30 im Lauf der Jahre und Jahrzehnte abgesenkt, was dem nachgiebigen Baugrund geschuldet war. "Die Balken hatte sich richtig durchgebogen", erzählt Udo Weber.

Stützkorsett fürs Haus

Um 25 Zentimeter hoben die Bauleute das Haus an und bauten ein stählernes Stützkorsett ein. Die Zeit der Untätigkeit zwischen dem Kauf der Anwesen im August 2013 und Januar 2014 und dem tatsächlichen Baubeginn erläuterte Udo Weber mit den Baustellen damals in der Nachbarschaft. "Da war die Tiefgarage Albertsplatz und das Haus in der Kuhgasse. Es gab keinen Platz, noch unsere Baustelle einrichten zu können." Denn die Ketschengasse selbst musste freibleiben.

Insgesamt 3,9 Millionen Euro steckten die drei Investoren in die drei Häuser in der Ketschengasse. "Ohne die Städtebauförderung, die Mittel des Denkmalschutzes und ohne die Zuschüsse des Vereins Stadtbild Coburg für die Gestaltung der Fassaden wäre dies nicht möglich gewesen", bilanzierte Norbert Birzer am Montag bei einem Gespräch. Mit den städtischen sowie den übergeordneten Behörden habe es eine gute Zusammenarbeit gegeben, und auch die beteiligten Baufirmen seien über sich hinausgewachsen, meinte Birzer. Natürlich sei eine große Portion Herzblut für historische Wohnhäuser unabdingbar. Die rein betriebswirtschaftliche Sicht verbiete sich.

Für die Altstadtfreunde und deren Vorsitzende Christa Minier prägen die nun sanierten Häuser das Stadtbild und tragen zum Flair der Stadt bei. Um jungen Familien bezahlbaren Wohnraum in der Stadt anbieten zu können, "müssen weitere Sanierungen in der Altstadt seitens der Stadt mit Unterstützung privater Investoren in Gang gesetzt werden", heißt es in einem am Montag von dem Verein verbreiteten Papier.