Der vom Theater gewählte Begriff Familienstück will in diesem Jahr aber gar nicht so richtig passen. Dann unter den Vorgaben der aktuell gelten 2G-Regelung haben Kinder ab 12 Kindern nur als Geimpfte oder Genese Zutritt.

Weihnachtsklassiker

Die Geschichte "Der kleine Lord" von Frances Hodgson Burnett erzählt vom kleinen Jungen Cedric, der in ärmlichen Verhältnissen in New York lebt und urplötzlich von seinem adligen Großvater, einem englischen Earl erfährt. Dieser möchte seinen Enkel als Alleinerben einsetzen und ihn zum kleinen Lord Fauntleroy erziehen.

Von jetzt auf gleich wird er aus seinem gewohnten Lebensumfeld gerissen, hinein in das vornehme Leben des englischen Adels. In England verlaufen die Lehrstunden jedoch anders als gedacht. Eine Betrügerin taucht auf, die für ihren Sohn ebenfalls Anspruch auf die Nachfolge erhebt. Ihr Schwindel fliegt aber auf, mit Hilfe eines gewieften Plans. Und nicht nur das: Mit seiner liebenswürdigen Art schafft Cedric es schließlich auch, seinen verbitterten Großvater zu Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Mitgefühl zurückzuführen.

Das diesjährige Coburger Weihnachtsmärchen ist eine Geschichte über den Zusammenhalt, die Kraft der Liebe und die Freude, anderen Gutes zu tun. Seit der bekannten Verfilmung im Jahr 1980 zählt sie zum Repertoire der Weihnachtsklassiker.

