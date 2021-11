Zeit, sich von ihrer wunderschönen Nordmanntanne aus dem Garten zu verabschieden, hatte die Familie Götz aus Wildenheid genug. "Wir waren ja schon fürs vergangene Jahr eingeplant", erzählte Walter Götz, dass ihm der Umbau des Marktplatzes ein Jahr Gnadenfrist bescherte. Aber gestern war es so weit, der Baum kam weg: Traditionell am Tag nach Buß- und Bettag wird auf dem Markt der Weihnachtsbaum aufgestellt. Heuer mit besonders vielen Zuschauern, weil rundherum noch jede Menge Arbeiter auf der Marktbaustelle umherwuselten und nach dem erfolgreichen Aufstell-Manöver auch schön kollegial Applaus spendeten.

Nicht einmal vier Stunden

Immerhin wurde es diesmal keine stundenlange Zitterpartie. Schon vor der Mittagspause konnte Bauhofleiter Gerhard Reh den mächtigen Tieflader der Firma Angermüller aus Untersiemau vom Marktplatz über die enge Georg-Langbein-Straße zurück auf die Straße winken. "Echt gut gelaufen heute", sagte Reh danach und warf noch einmal einen prüfenden Blick auf den Weihnachtsbaum, der um 8 Uhr noch in voller Pracht in Wildenheid stand. Heuer ist es eine Nordmanntanne, die auf dem Markt steht. Der Weihnachtsbaum hat einen leicht veränderten Standort. Im Zuge der Bauarbeiten ist das Bodenloch für den Baum ein paar Meter nach vorne Richtung Rathaus gerutscht.

Mindestens 40 Jahre lang stand die Tanne im Garten der Familie Götz. Seine Kinder, erzählte Walter Götz, hätten es zwar gerne gesehen, wenn der Baum noch ein bisschen stehengeblieben wäre. Aber dem Hausherrn war der Baum zu groß und die Werkstatt der Wefa zu nah: "Man weiß ja nie, was bei einem Sturm mal passiert. Da war uns der Baum zu gefährlich." Deshalb sollte er weg. Ein bisschen hatte Walter Götz schon Sorge, ob das Angebot der Stadt - den Bau umzumachen und auf den Marktplatz zu stellen - überhaupt noch steht. Aber Gerhard Reh hielt seine Zusage ein. Kein Wunder, denn solch schöne Bäume wie der bei der Familie Götz sind nicht einfach zu finden. Deshalb ist der Bauhofleiter ständig auf der Suche nach potenziellen Weihnachtsbäumen. 15 Meter sind dabei das Idealmaß, was die Höhe angeht. Dazu sollte der Baum - egal, ob Nordmanntanne oder Fichte - am besten freistehend sein. Denn das ist fast schon die Garantie für einen schönen, gleichmäßigen Wuchs. Einen Baum, der für das nächste Jahr in Frage kommt, hat Gerhard Reh schon im Hinterkopf. Allerdings würde er einen Teufel tun und verraten, wo der steht.

Da muss Kreil nur müde lächeln

Ein bisschen Bammel hatte Gerhard Reh schon vor der Fällaktion bei der Familie Götz. Denn bei denen stand der Baum relativ weit hinten im Garten - er musste also mit einem weit ausladenden Autokran herausgehoben werden. Aber: Für einen Mann wie Reiner Kreil und seinen Autokran mit bis zu 130 Tonnen Hublast ist so was kein Problem. Mehr als ein amüsiertes Lächeln hatte der Fahrzeugführer jedenfalls nicht auf die Frage übrig, ob denn die Wildenheider Nordmanntanne eine besondere Herausforderung war. Dann erklärte er: "Der Baum hatte gut 1500 Kilo, bis zu 6000 Kilo hätten wir heben können." Also: Alles kein Problem. Bis zu 60 Meter hoch kann der große Kran der Firma Paul Grimm aus Coburg ausgefahren werden. Jetzt, in der Vorweihnachtszeit, sind Reiner Kreil und Kollegen immer wieder bei weihnachtlichen Einsätzen quer durch die Region gefragt. Anfang der Woche in Coburg, gestern in Neustadt und demnächst sicher auch in Rödental. Wobei es da immer nicht ganz einfach ist, weiß Kreil aus langer Erfahrung: "Am Bürgerplatz in Rödental ist das immer ein ganz schönes Schauspiel, weil es dort eng zugeht."

In Neustadt verlief der Transport in Polizeibegleitung gestern ziemlich entspannt. Einen Mann, der mit seinem Auto total im Weg stand, mussten Polizeioberkommissar Alexander Höhne und Kollegen verscheuchen, dazu fielen noch einige Pkw auf, weil sie im entlang der Transportstrecke (Walter-Flex-Straße, Eisfelder Straße, Coburger Straße, Heubischer Straße) geltenden Halteverbot standen. Aber grundsätzlich war Höhne zufrieden: "Die Verkehrsteilnehmer waren im Großen und Ganzen sehr zuvorkommend."

Zum ersten Mal eingeschaltet wird die Beleuchtung des Neustadt Marktplatz-Weihnachtsbaums am ersten Advent - der fällt heuer auf den Sonntag, 28. November.

Hat jemand einen Weihnachtsbaum übrig?

Kontakt Wer einen geeigneten Weihnachtsbaum für den Neustadter Marktplatz zur Verfügung stellen möchte, kann sich bei Gerhard Reh im städtischen Bauhof unter Telefon 09568/81612 melden.