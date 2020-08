Das Ja fiel auf dem Sportplatz

"Der Verschmelzungsvertrag ist angenommen. Vielen Dank!" Mit diesen Worten bedankten sich die beiden Vorsitzenden Bastian Bieberbach und Philipp Greiner bei ihren jeweiligen Mitgliedern. Die Erleichterung war den Verantwortlichen sichtlich anzumerken.

Was hatten die Vorsitzenden der beiden Vereine in den letzten Wochen nicht alles berücksichtigen müssen. Alle Verträge mussten gesichtet werden. Jedes noch so kleine Teil des Inventars musste aufgelistet, ein Verschmelzungsbericht erstellt, Vertrags- und Eigentumsverhältnisse mussten geklärt und viele Fragen der Mitglieder beantwortet werden. Man wollte aus den Problemen der Fusion von TBV und VfL lernen und das Projekt bestmöglich realisieren.

Philipp Greiner fuhr trotz frischer Vaterschaft und gerade vollzogener Hochzeit regelmäßig von Dortmund nach Neustadt, wickelte emsig den Verkauf des ASV-Sportheims ab und nahm die notwendigen Behördengänge wahr. Gleichzeitig war Bastian Bieberbach in ständigem Kontakt mit dem Neustadter Notar Reymann und forcierte so die Verschmelzung.

Das Coronavirus verzögerte das Vorhaben

Als bereits im Frühjahr alles auf der Zielgeraden war, schlug das Coronavirus zu, und die Vorsitzenden mussten ihr Vorhaben nochmals verschieben. Nun hieß es zusätzlich noch, Hygienekonzepte zu entwickeln und zu hoffen, dass man größere Gruppen überhaupt zusammentreffen lassen könne. Dies alles gelang nun am 24. Juli in Wildenheid auf dem Sportplatz. Für die jeweiligen Vereinsmitglieder wurde auf dem Sportplatz extra ein gesonderter Abstimmungsbereich abgesperrt. Für die bessere Akustik wurde eine Tonanlage aufgebaut. 28 ASV-Mitglieder und kurz darauf 49 TBVfL-Mitglieder fanden sich ein. Beide Vereine stimmten mit jeweils einer Gegenstimme dem vorbereiteten Verschmelzungsvertrag zu. Die Verschmelzung war damit beschlossen.

Die Arbeit ist für die Vorsitzenden damit jedoch nicht beendet. Jetzt heißt es noch auf den endgültigen Bescheid und die Eintragung in das Vereinsregister zu warten. Erst dann ist die Verschmelzung auch juristisch in trockenen Tüchern. Gleichzeitig gilt es, die über 100 ASVler ins Vereinsleben zu integrieren.

Mit dem allwöchentlichen Bratwurstbraten am Freitag auf dem TBVfL-Gelände wurde hier der erste Schritt gemacht. Darüber hinaus hat sich der TBVfL-Vorstand verpflichtet, eine neue Beitragssatzung zu entwerfen, und natürlich schwebt auch Corona noch über allen zukünftigen Vorhaben.

Ganz entscheidend für alle Entscheidungsträger ist jedoch, dass die Geschichte des ASV nicht in Vergessenheit gerät. Denn schon kurz nach der Verschmelzung gab es in den sozialen Medien wehmütige Stimmen, die dem ASV nachtrauerten. "Das ist nichts Neues beim TBVfL, weiß man doch aus der eigenen Vergangenheit, wie sehr die Herzen an den ursprünglichen Vereinen hängen", heißt es in einer Pressemitteilung. Die "alten" TBVler und VfLer gebe es auch heute noch in der Stadt sowie im Verein, und beim ASV werde es nicht anders sein, heißt es weiter.

Erinnerung und Moderne

So weiß auch der Zweite TBVfL-Vorsitzende Dominik W. Heike: "Ein Verein ist nur gestorben, wenn er in Vergessenheit gerät." Umso mehr wollen Bieberbach und Greiner diese Geschichten bewahren. Die Traditionen sollen in Wildenheid weiterleben. Bieberbach plant daher, die alten Logos der mittlerweile drei Vereine im Sportheim zu verewigen und den wegbereitenden, ehemaligen Vorsitzenden wie Klaus-Dieter Bätz, Wilfried Schulz oder Alfons Kube ein ehrendes Gedenken zu bereiten.

Gleichzeitig will man aber auch ein moderner Treffpunkt für Jung und Alt in Wildenheid werden. Das Sportheim wurde dazu bereits - auch dank der Hilfe der ASVler - mit neuem Leben erfüllt. Sky-Übertragungen finden im Sportheim statt, Kartrunden treffen sich und Stammtische haben ihre neue Heimat in Wildenheid gefunden. Weitere gesellschaftliche Veranstaltungen sind in Planung. Das für einen Sportverein Wichtigste, die gemeinsame körperliche Ertüchtigung, wurde auch wieder aufgenommen. "Es tut sich also etwas in Wildenheid und neben den blau-weißen Farben wird das rot-schwarze Herz sicherlich nicht aufhören zu schlagen", schließt die Mitteilung.