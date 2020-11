Für den Bau eines Seecafés am Goldbergsee bei Beiersdorf wird planungsrechtlich kurzerhand die Straßenseite gewechselt. Der Senat für Stadt- und Verkehrsplanung sowie Bauwesen änderte dafür am Mittwoch den Bebauungsplan. Ursprünglich sollte diese Gaststätte rechts an der Zufahrt zum Parkplatz am Goldbergsee entstehen. Aber dieses Grundstück an dem Hochwasser-Rückhaltebecken gehört dem Freistaat Bayern, vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt. Der Bau einer Gaststätte "wäre nur im Zuge eines Pachtvertrages mit dem Wasserwirtschaftsamt möglich, da ein Verkauf oder der Abschluss eines Erbpachtvertrags ausgeschlossen sind. Die Investition müsste daher auf fremdem Grund getätigt werden und schließt neben der Errichtung des Cafés auch die Schaffung der benötigten Anschlüsse mit ein", heißt es in den Unterlagen zu diesem Thema.

Claudia Schug vom Bauamt erläuterte: "Es hat sich in den letzten elf Jahren wenig getan, Interessenten für ein Café hat es gegeben." Weiter seien die besonderen Auflagen zum Hochwasserschutz zu beachten. "Die somit hohen Investitionskosten bei zugleich fehlender Planungssicherheit und Eigentümerschaft stellen ein wesentliches Hindernis für die Realisierung eines Seecafés an diesem Standort dar", stellte Christina Schug in der Sitzung im Saal des Rathauses am Mittwoch fest.

Es gibt mehrere Interessenten

Fraglich wäre es aus Sicht des Wasserwirtschaftsamtes auch, was mit der Immobilie nach einem Ende des Pachtvertrages oder bei Insolvenz des Investors oder Betreibers geschehen würde. Gleichwohl gibt es mehrere Interessenten, die dort ein Café betreiben möchten. Hat sich der Goldbergsee doch zu einem stark frequentierten Gebiet entwickelt.

Das Grundstück auf der linken Seite der kurzen Zufahrtsstraße zum Parkplatz gehört der Stadt. Dort steht seit einiger Zeit die öffentliche Toilette. Der Naturschutz steht einem Café dort nicht entgegen, der Senat machte einstimmig den Weg frei. SPD-Stadträtin Petra Schneider zeigte sich erstaunt, dass seit elf Jahren dieses Hindernis für eine Gaststätte am Goldbergsee nicht beseitigt werden konnte. Mit dem Seitenwechsel zeigten sie sich und Wolfram Haupt (Bündnis 90/Grüne) nicht glücklich.