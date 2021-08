Die Flutkatastrophen der jüngsten Vergangenheit haben dazu geführt, dass vielerorts intensiv über mögliche Maßnahmen diskutiert wird, die die Bürger künftig vor Flutkatastrophen schützen sollen. Im Coburger Land gibt es derzeit Gespräche, die zur Gründung einer Arbeitsgemeinschaft führen sollen. "Wir müssen die Zusammenhänge verstehen, um die richtigen Entscheidungen treffen und nachhaltige Maßnahmen in die Wege leiten zu können", sagt Jacqueline Petrich (Coburg), die als Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft fungiert.

Lesen Sie HIER, welch dramatische Folgen ein Starkregen Anfang Juli hatte

Starkregenereignisse gab es zwar schon immer. Doch mit dem Klimawandel verändern sich globale Luftströme, und dies führt dazu, dass Wettereignisse sich anders verhalten als bisher. Sie werden häufiger, sind sehr punktuell und können lange am Ort verweilen. Deshalb können sich nun auch kleine Bäche in reißende Ströme verwandeln oder es gibt wild abfließendes Wasser fernab von einem Gewässer. Das Problem: Man weiß nie, wo der nächste Starkregen zuschlägt.

Aus der Situation heraus ist der Gedanke entstanden, dass sich die Coburger Naturschutzverbände gemeinsam mit Kommunen für einen Verbesserung der Situation der heimischen Gewässer einsetzen. Dass es Gespräche in diese Richtung gegeben hat, bestätigt auf Tageblatt-Nachfrage auch Frank Reißenweber. Der Vorsitzende der Kreisgruppe Coburg im Landesbund für Vogelschutz findet die Idee grundsätzlich gut: "Das Thema ist hoch aktuell und wichtig." Ob die Arbeitsgemeinschaft "Lebendige Itz" oder einen anderen Titel bekommen soll, werde sich noch herausstellen. Bei den Coburger Naturschutzverbänden bestehe jedenfalls großes Interessen, den Kommunen in Stadt und Landkreis Coburg Wege zur ökologischen Gewässerentwicklung und zu natürlichem Hochwasserschutz aufzuzeigen. Das könne über gewässerökologische Beratung zur Erstellung von Maßnahmenkonzepten geschehen, aber auch durch Unterstützung beim Dialog mit allen betroffenen Akteuren.

Viel Wasser und trotzdem Dürre

Die Zeit für ein Umdenken ist gekommen, meint Jacqueline Petrich. Der Mensch habe in den vergangenen Jahrhunderten die Landschaft derart umgestaltet, dass das Wasser die Kanalsysteme überfordere und in hoher Geschwindigkeit durch Gräben, über Straßen und durch Siedlungen schieße. "Fehlende Vegetation, Flächenversiegelung, Flussbegradigungen, Entwässerung und die Zerstörung von Auen sind die Hauptursachen dafür, dass solche extremen Ereignisse von der Natur nicht mehr abgepuffert oder zumindest abgemildert werden können", sagt Petrich.

Gleichzeitig zu Starkregenereignissen werden besonders dem Frankenland auch große Dürren prognostiziert. Umso wichtiger sei es deshalb, dass Niederschläge großflächig versickern und damit den Wasserspeicher des Bodens auffüllen können. Geschieht dies nicht, kann Wassermangel Trinkwasservorkommen und Pflanzenwachstum so stark beeinträchtigen, dass damit eine weitere existenzielle Bedrohung droht.

Petrich warnt vor dem ersten Impuls, nach einem Hochwasserereignis neue Gräben zu schaffen oder bestehende weiter auszubauen. Doch damit werde das Problem nur verschoben und sogar verschärft. Denn diese linearen Strukturen nehmen die Wassermassen nicht auf, sondern leiten sie nur weiter. Spätestens dort, wo sich das Wasser sammele, können bei Starkregenereignissen Rückhaltevorrichtungen unkontrolliert überlaufen oder gar brechen.

Frank Reißenweber rät deshalb, sich bei der Diskussion um den Hochwasserschutz nicht bloß auf die Itz zu konzentrieren. Ohnehin sei es so, dass ein Hochwasser - erst mal in der Itz angekommen - nur noch sehr wenig steuerbar sei. "Die kleinen Gewässer im Einzugsgebiet der Itz sind meist in kommunaler Hand. Da kann viel politisch positiv beeinflusst werden", sagt der LBV-Vorsitzende. Rückhalt, Abflussverzögerung, Verschließen von Gräben und Drainagen zur Wasserspeicherung, Entsiegelung und Stopp des Flächenverbrauchs - das alles seien Punkte, die man auf dem Schirm haben müsse. Gerade beim Punkt des Flächenverbrauchs sieht Frank Reißenweber den Bau der Autobahnraststätte bei Drossenhausen als "verzichtbar" an.

Jacqueline Petrich weist darauf hin, dass die finanzielle Belastung der Kommunen beim ökologischen Gewässerausbau und der Verbesserung des natürlichen Rückhalts vergleichsweise gering ist. Beide Aspekte werden staatlich hoch gefördert. Weiterer Vorteil, sagt die Sprecherin: "Naturnahe Lösungen benötigen darüber hinaus kaum Pflege, während technische Ausführungen immer pflege- und somit kostenintensiv sind. Gewässerrenaturierungen seien zudem die Chance, Orte der Erholung und des Naturerlebens zu schaffen. Flache, plätschernde Bäche und weiträumige Auen, die sich gemächlich durch die Landschaft winden, seien nicht nur schön anzusehen., Petrich: "Durch ihre reiche Tierwelt sind sie auch ein spannender Anziehungspunkt für Kinder." Eine Verschönerung des Ortsbildes lasse sich gut durch die Freilegung verrohrter Bäche, den Rückbau von Wehren oder die naturnahe Umgestaltung von Dorfteichen erreichen. Die seien dann attraktive Aufenthalts- und Begegnungsstätten und natürlicher Hochwasserschutz gleichermaßen.

Was man über die Itz wissen muss

Daten: Die Itz entspringt an den Ausläufern des Thüringer Waldes nördlich von Eisfeld und mündet nach etwa 80 Fluss-Kilometern südlich von Rattelsdorf in den Main.

Rechtliches: Als Gewässer erster Ordnung steht die Itz voll und ganz in der Verantwortung des Freistaates Bayern. Zuständige Behörde für den Fluss ist das Wasserwirtschaftsamt in Kronach.