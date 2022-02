Für den Besuch am Landestheater Coburg entfällt nach Angaben des Theaters ab sofort die zusätzliche Testpflicht. Von jetzt an gilt die 2G-Regel, das heißt am Einlass vorzuweisen ist entweder der Impfnachweis oder der Nachweis zur Genesung (der PCR-Test der Erkrankung muss mindestens 28 Tage und maximal sechs Monate vom Vorstellungstag zurückliegen).

Von der 2G-Regel ausgenommen sind Schüler*innen bis einschließlich 17 Jahren, die einen gültigen Schülerausweis vorzeigen. Kinder unter sechs Jahren benötigen keinen Schülerausweis.

Eine Ausnahme bilden Besucher*innen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. Diese müssen ein ärztliches Zeugnis im Original mitbringen sowie ein aktuelles negatives Testergebnis (medizinischer Schnelltest nicht älter als 24 Stunden oder PCR-Test, nicht älter als 48 Stunden) vorweisen. Es gilt der Zeitpunkt der Einlasskontrolle.

Das Landestheater erhofft sich nach eigener Aussage durch die entfallende Testpflicht "eine größere Spontaneität für seine Zuschauer". Das gilt auch für die nächste Premiere am Sonntag, 20. Februar, 18 Uhr: Dann wird die Barockoper "Alcina" von Georg Friedrich Händel zum ersten Mal in Coburg zu erleben sein.

Weitere Informationen findet man auf www.landestheater-coburg.de.