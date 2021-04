Das Coronavirus ist auch in der Region Coburg weiterhin ein wichtiges Thema. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 03.04.2021, 9.57 Uhr: Inzidenz in Stadt und Kreis Coburg kritisch - Stand der Impfungen

Der Landkreis Coburg hat am Karsamstag die 100er-Marke (100,3) bei der 7-Tage-Inzidenz wieder überschritten. Passiert das noch zwei weitere Tage in Folge, greift die "Notbremse" wieder und die Corona-Maßnahmen werden abermals verschärft. Auch in der Stadt Coburg wird die Lage wieder angespannter, die Zahl der Neuinfektionen ist steigend, die 7-Tage-Inzidenz lag am Samstag bei 99,8 und damit nur hauchdünn vor der kritischen Marke. Vor zwei Tagen - am 1. April - war sie noch bei 70,6.

Unterdessen informiert das Landratsamt über den Stand der Impfungen. Die Impfungen in der Priorisierungsgruppe 1 seien nun weitestgehend abgeschlossen. Etwa 70 Prozent der über 80-Jährigen in Stadt und Landkreis Coburg haben die Erstimpfung erhalten. Davon wiederum haben 60 Prozent auch die Zweitimpfung bereits bekommen.

Über-80-Jährige, die noch keinen Termin erhalten haben, werden gebeten, sich an die Hotline des Impfzentrums zu wenden: Telefon 09561/7334730. Dort werden die Daten erfasst und es erfolgt nach Möglichkeit eine kurzfristige Terminvergabe.

Personen der Priorisierungsgruppe 2 werden geimpft

Mittlerweile werden bereits diejenigen geimpft, die der Priorisierungsgruppe 2 angehören, konkret also unter anderem 70- bis 80-Jährige. Diese erhalten nicht, wie die Über-80-Jährigen, ein Informationsschreiben, dass sie sich für einen Impftermin registrieren können. Sie können sich über das Registrierungsportal BayIMCO anmelden und erhalten daraufhin, nach Verfügbarkeit der Impfstoffe, zeitnah einen Termin. Weiter gehören der Priorisierungsgruppe 2 diejenigen an, bei denen im Fall einer Coronavirusinfektion das Risiko auf einen schweren Verlauf besteht:

Personen mit Trisomie 21 oder einer Conterganschädigung

Personen nach Organtransplantation

Personen mit einer Demenz oder mit einer geistigen Behinderung oder mit schwerer psychiatrischer Erkrankung,insbesondere bipolare Störung, Schizophrenie oder schwere Depression

Personen mit behandlungsbedürftigen Krebserkrankungen,

Personen mit interstitieller Lungenerkrankung, COPD, Mukoviszidose oder einer anderen, ähnlich schweren chronischen Lungenerkrankung

Personen mit Muskeldystrophien oder vergleichbaren neuromuskulären Erkrankungen

Personen mit Diabetes mellitus mit Komplikationen

Personen mit Leberzirrhose oder einer anderen chronischen Lebererkrankung

Personen mit chronischer Nierenerkrankung

Personen mit Adipositas (Personen mit Body-Mass-Index über 40),

Personen, bei denen nach individueller ärztlicher Beurteilung aufgrund besonderer Umstände im Einzelfall ein sehr hohes oder hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht

enge Kontaktpersonen von einer nicht in einer Einrichtung befindlichen pflegebedürftigen Person oder von einer schwangeren Person (Bestätigung durch die Kontaktperson erforderlich)

Die aufgelisteten Personengruppen müssen als Nachweis ein ärztliches Attest für die jeweils genannte Erkrankung vorlegen. Wenn die Erkrankung bei der Auswahlmöglichkeit im Registrierungsportal nicht aufgelistet ist und dennoch die ärztliche Meinung besteht, dass ein Risiko für einen schweren Verlauf bei einer Infektion mit dem Coronavirus gegeben ist, dann muss hierfür ein Antrag auf frühzeitige Berücksichtigung in der Impfreihenfolge bei der Bayerischen Impfkommission gestellt werden.

Anmeldung

Wer sich noch nicht über die Bayerische Impfsoftware registriert hat, kann dies nach wie vor online über das Registrierungsportal BayIMCO oder telefonisch über die Hotline des Impfzentrums (09561/7334730) tun. Entsprechend der Priorisierung erfolgt dann die Terminvergabe. Die Online-Anmeldung ist bevorzugt zu nutzen.

Eine weitere Impfmöglichkeit besteht mittlerweile auch bei den Hausärzten, wenngleich aufgrund der begrenzten Impfmenge für Hausarztpraxen aktuell noch der Großteil der Impfungen im Impfzentrum erfolgt.

Wer sich registriert hatte und zwischenzeitlich von seinem Hausarzt geimpft wurde, sollte seinen Impfwunsch online bitte stornieren.

Wer bereits registriert ist und eine Einladung mit einem Link erhalten hat, dann aber keinen Termin buchen konnte, sollte diesen Link regelmäßig abrufen und kontrollieren, bis ein konkreter Termin buchbar wird.

Update vom 19.03.2021, 11.15 Uhr: Stadt und Landkreis Coburg ziehen "Notbremse" - schärfere Regeln schon ab Sonntag

Sowohl der Inzidenzwert der Stadt Coburg als auch der des Landkreises lagen drei Tage in Folge über dem Grenzwert von 50. Am Freitag verzeichnete die Stadt einen Wert von 63,3 und der Landkreis einen Wert von 55,3 (Stand: 0.00 Uhr). Wie die zuständigen Ämter mitteilten, werden ab Sonntag (21.03.2021) wieder strengere Corona-Maßnahmen in Kraft treten - die Öffnungen in der Region hielten also gerade mal eine Woche an.

Kontaktbeschränkung: Wie bisher dürfen sich maximal fünf Menschen aus zwei Haushalten miteinander treffen.





Wie bisher dürfen sich maximal fünf Menschen aus zwei Haushalten miteinander treffen. Einzelhandel: Es gilt wieder "Click&Meet" - die Geschäfte dürfen nur noch für einzelne Kunden mit Terminbuchung öffnen. Es darf höchstens ein Kunde pro 40 Quadratmeter im Laden sein und es müssen bei jedem Termin die Kontaktdaten ermittelt werden.





Es gilt wieder "Click&Meet" - die Geschäfte dürfen nur noch für einzelne Kunden mit Terminbuchung öffnen. Es darf höchstens ein Kunde pro 40 Quadratmeter im Laden sein und es müssen bei jedem Termin die Kontaktdaten ermittelt werden. Sport: Nur kontaktfreier Sport im Freien ist erlaubt, dabei müssen die Kontaktbeschränkungen eingehalten werden. Gruppen von bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren dürfen ebenfalls gemeinsam trainieren.





Nur kontaktfreier Sport im Freien ist erlaubt, dabei müssen die Kontaktbeschränkungen eingehalten werden. Gruppen von bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren dürfen ebenfalls gemeinsam trainieren. Kultur: Museen, Gedenkstätten, botanische Gärten und ähnliches dürfen nur mit vorheriger Terminvereinbarung besucht werden.





Museen, Gedenkstätten, botanische Gärten und ähnliches dürfen nur mit vorheriger Terminvereinbarung besucht werden. Schulen und Kitas: Für alle Schüler findet weiterhin Präsenzunterricht bzw. Wechselunterricht (wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann) statt. Kitas sind im eingeschränkten Regelbetrieb, die Kinder werden also in festen Gruppen betreut.

Update vom 18.03.2021, 13.45 Uhr: Inzidenzen im Raum Coburg steigen wieder - Ende der Lockerungen wahrscheinlich

Erst zu Beginn der Woche konnten Stadt und Landkreis Coburg die Corona-Regeln lockern. Inzwischen sind die Inzidenzwert jedoch wieder über die Grenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gerutscht.

Am Mittwoch (17.03.2021) verzeichnete die Stadt einen sprunghaften Anstieg an Neuinfektionen - die Inzindenz stieg auf 75,5. Am Donnerstag liegt sie laut den Zahlen des Robert-Koch-Institutes zwar wieder niedriger, aber erneut mit 56 noch immer über dem Grenzwert. Auch der Landkreis reißt die 50er-Marke seit Mittwoch: Die Inzidenz stieg zunächst auf 50,7, am Donnerstag 54,2 (Stand: 0.00 Uhr).

Nach derzeitigem Stand ist es sehr wahrscheinlich, dass die Corona-Maßnahmen erneut verschärft werden. Sollte das der Fall sein, treten die Regeln aus jedoch erst ab Montag (22.03.2021) in Kraft. Wie der Leiter des Ordnungsamtes des Stadt Coburg gegenüber der Neuen Presse erklärte, habe dies rein rechtliche Gründe.

Ab der nächsten Woche wären dann wieder nur Treffen von maximal fünf Menschen aus zwei Haushalten erlaubt. Die Geschäfte dürften erneut nur für Kunden mit Termin öffnen, ebenso wie Kulturstätten. Für Sportbegeisterte würden ebenfalls wieder strengere Regeln gelten. Eine genaue Auflistung, welche Regeln ab welcher Inzidenz gelten, finden Sie hier.

Update vom 15.03.2021, 14.00 Uhr: Landkreis unterschreitet Inzidenz von 50 - Lockerungen möglich

Gute Nachrichten für den Landkreis Coburg: Da die 7-Tage-Inzidenz drei Tage lang den Grenzwert von 50 unterschritten hat, sind nun Lockerungen möglich. Laut Landratsamt liegt die aktuelle Inzidenz am Montag (15. März 2021) bei 41,5.

Ab Dienstag (16. März 2021) kann in folgenden Bereichen gelockert werden:

Kontaktfreier Sport ist in Gruppen von bis zu zehn Personen oder unter freiem Himmel in Gruppen von bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren möglich. Sportplätze, Fitnesstudios, Tanzschulen oder andere Sportstätten dürfen nur im Freien Angebote durchführen.

Der Einzelhandel kann Kunden ohne Termin empfangen, allerdings müssen die gängigen Corona-Regeln für den Einzelhandel beibehaltn werden. Das bedeutet: 1,5 Meter Abstand zwischen den Kunden, Ein Kunde je 10 Quadratmeter für die ersten 800 Quadratmeter, sowie zusätzlich ein Kunde je 20 Quadratmeter für die Teile der Verkaufsfläche, die 800 Quadratmeter übersteigen.

Der Besuch von Museen, Austellungen, Gedenkstätten, Schlössern, Gärten, Seen, Objekte der Bayerischen Verwaltung oder vergleichbare Kulturstätten sind ohne Terminvereinbarung möglich.

Die Lockerungen werden dann zurückgenommen, wenn die 7-Tage-Inzidenz drei Tage in Folge über einem Wert von 50 liegt.

Update vom 12.03.2021, 13.40 Uhr: Unterricht kann in Präsenzform stattfinden - Kitas können öffnen

Das Landratsamt Coburg teilt am Freitagmittag (12. März 2021) mit, dass aufgrund der Inzidenz des Landkreises Coburg (47,3) in der kommenden Woche von Montag (15. März 2021) bis Freitag (19. März 2021) Präsenzunterricht in Grundschulklassen stattfinden kann.

An allen übrigen Schularten und Jahrgangsstufen findet ebenfalls Präsenzunterricht statt, soweit der Mindestabstand eingehalten werden kann. Ansonsten wird in den Wechseluntericht übergegangen. Kindertageseinrichtungen können im Regelbetrieb öffnen.

Diese Regelung gilt bis nächsten Freitag (19. März 2021). An diesem Tag wird dann für die darauffolgende Woche neu entschieden.

Auch für die Stadt Coburg gibt es gute Nachrichten: Auch hier liegt die Inzidenz unter 50, weshalb Schulen und Kitas genauso verfahren wieder im Landkreis. "Ich freue mich sehr, dass die Disziplin der Coburger trotz der langen, schweren Zeit so gut ist, dass die Infektionszahlen in der Stadt sinken. Dafür danke ich allen Bürgerinnen und Bürgern“, sagte Coburg Oberbürgermeister Dominik Sauerteig dazu. "Allerdings bitte ich weiterhin alle um Vorsicht, damit wir nicht in die nächste Welle rutschen", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Geschäfte dürfen zudem ab Montag (15.März 2021) wieder normal öffnen. Es muss nicht vorher angerufen oder auf der Website ein Termin ausgemacht werden. Allerdings muss sichergestellt werden, dass die Zahl der gleichzeitig im Ladengeschäft anwesenden Kunden die Vorgaben der Corona-Regeln einhält.

Update vom 03.03.2021, 21.25 Uhr: Corona-Testzentrum wird um Schnellteststelle erweitert

Das Corona-Testzentrum für Coburg Stadt und Land an der HUK-COBURG arena auf der Lauterer Höhe wird um eine Schnellteststelle erweitert. Dies teilt die Führungsgruppe Katastrophenschutz am Dienstag (2. März 2021) mit. Bereits ab 3. März werden dort, neben den PCR-Tests, auch Schnelltests durchgeführt und direkt vor Ort ausgewertet. Die getesteten Personen haben also innerhalb von circa 20 Minuten ein Ergebnis vorliegen.

Eine Anmeldung zum Schnelltest, ist – wie für die PCR-Testung auch – vorab über das Portal „Doctolib“ erforderlich. Auf den Homepages von Stadt (www.coburg.de) und Landkreis Coburg (www.landkreis-coburg.de) wird direkt dorthin verlinkt. Bei der Anmeldung kann künftig zwischen PCR-Test und Nasenabstrich-Schnelltest ausgewählt werden.Allerdings dient das Schnelltest-Angebot in erster Linie für die Schulen. Kontaktpersonen von COVID-19-Infizierten müssen in jedem Fall einen PCR-Test machen, hier reicht ein Schnelltest nicht aus. Denn ein PCR-Test ist präziser als der Schnelltest. Und einem positiven Schnelltest muss zwingend ein PCR-Test folgen. Dieser kann aber im Fall eines positiven Schnelltest-Ergebnisses direkt im Anschluss am Testgelände erfolgen, dafür muss kein neuer Termin vereinbart werden.

Die Schnelltests erfolgen wochentags zwischen 7 und 8 Uhr im VIP-Bereich der HUK-COBURG arena. Daneben werden die PCR-Tests unverändert, nach dem drive-by-Verfahren im Auto, durchgeführt.

So funktioniert das Schnelltestverfahren in Coburg

Der Ablauf bei den Schnelltests ist wie folgt:

Nach erfolgter Online-Anmeldung meldet man sich vor Ort am Container zum Schnelltest und geht danach zu Fuß in den VIP-Bereich der HUK-COBURG arena. Dort wird der Schnelltest mittels Nasenabstrich durch geschultes Personal durchgeführt.

Hinterher warten die abgestrichenen Personen draußen, idealerweise im Auto, auf ihr Ergebnis, das sie nach etwa 15 Minuten schriftlich am Ticketschalter erhalten.

Bei einem positivem Schnelltest-Ergebnis müssen sich die Probanden direkt im Anschluss einem PCR-Test unterziehen und haben somit schneller ein verlässliches Ergebnis und Gewissheit.

„Die Ergänzung des Testzentrums um eine Schnellteststelle ist eine wertvolle Ergänzung der bisher schon umfangreichen bayerischen Teststrategie. Insbesondere, wenn schrittweise weitere Lockerungen erfolgen und wir hoffentlich bald wieder zu einem Stück Normalität zurückkehren, können die Schnelltests sehr hilfreich sein. Infektionen können so hoffentlich noch schneller festgestellt und Infektionsketten unterbrochen werden“, zeigt sich Landrat Sebastian Straubel zuversichtlich. „Die Schnelltests geben uns mehr Sicherheit auf dem Weg zurück in ein freieres Leben“, sagte Coburgs Oberbürgermeister Dominik Sauerteig. „Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Testzentrum, die sich tagtäglich für die Coburger Bürgerinnen und Bürger einsetzen und diesen Service nun auch möglich machen.“

Update vom 19.02.2021, 14.50 Uhr: Keine Ausgangssperre mehr in Coburg – Schulen öffnen wieder stufenweise

Nachdem die Stadt Coburg sieben Tage lang unter dem Inzidenzwert 100 liegt, entfällt ab Samstag (20. Februar 2021), 5 Uhr, die nächtliche Ausgangssperre. Das teilt die Stadt Coburg am Freitag (19. Februar 2021) mit. Weiterhin gilt das vom Freistaat Bayern verfügte Gebot, dass nur eine Person einen weiteren Haushalt besuchen oder mit diesem unterwegs sein darf.

Die Maskenpflicht in der Innenstadt gilt bereits seit Montag, 15. Februar, nicht mehr. Allerdings gilt weiterhin die FFP2-Maskenpflicht in Geschäften (inklusive Marktstände), Bussen, Behörden, Arztpraxen sowie an Bushaltestellen und Parkplätzen.

Außerdem können ab Montag Fahrschulen wieder öffnen. Hier gilt dann auch FFP2-Maskenpflicht.

Schulbetrieb startet wieder ab Montag

Da auch der Landkreis deutlich unter der 7-Tage-Inzidenz von 100 liegt, haben Stadt und Landkreis in Abstimmung mit dem Staatlichen Gesundheitsamt sowie dem Staatlichen Schulamt entschieden, dass der Schulbetreib wieder stufenweise gestartet wird. Sollte der Inzidenzwert wieder über 100 steigen, muss diese Öffnung nach der Verordnung des Freistaats Bayern allerdings wieder zurückgenommen werden.

In folgenden Jahrgangsstufen allgemeinbildender und beruflicher Schulen (einschließlich der entsprechenden Förderschulen) findet ab Montag, 22. Februar, wieder Präsenzunterricht statt, soweit dabei der Mindestabstand von 1,5 Metern durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann, oder Wechselunterricht:

an Grundschulen die Jahrgangsstufen 1 bis 4

an den Jahrgangsstufen 1 bis 4 der Förderzentren, einschließlich der Schulvorbereitenden Einrichtungen, sowie an weiteren Jahrgangsstufen der Förderzentren in den Förderschwerpunkten emotionale und soziale Entwicklung, geistige Entwicklung, körperliche und motorische Entwicklung, Sehen und weiterer Förderbedarf sowie Hören und weiterer Förderbedarf

an Mittelschulen und Förderzentren die Jahrgangsstufen 9 und 10 sowie die Vorbereitungsklassen 2

an Mittelschulen die Deutschklassen der Jahrgangsstufe 9 einschließlich der jahrgangskombinierten Klassen mit Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 9

an den Realschulen die Jahrgangsstufe 10

an den 3-stufigen und 4-stufigen Wirtschaftsschulen die Jahrgangsstufe 10 sowie an den 2-stufigen Wirtschaftsschulen die Jahrgangsstufe 11

an Gymnasien die Jahrgangsstufe 12

an den Beruflichen Oberschulen die Jahrgangsstufen 12 und 13

Jahrgangsstufen an allen sonstigen beruflichen Schulen, in welchen Schülerinnen und Schüler bis zum 31. Juli 2021 Abschlüsse (einschließlich Kammerprüfungen) erwerben

an den Schulen für Kranke in Abstimmung mit den Kliniken

Notbetreuungen für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 6 bleiben bestehen. Über die Aufnahme entscheiden die jeweiligen Leitungen. Die konkreten Informationen zum Unterrichtsstart erhalten Eltern direkt über ihre Schule.

Auch Kitas, Mittagsbetreuungen und offene Ganztagsangebote können wieder genutzt werden. Die jeweiligen Träger haben ein Schutz- und Hygienekonzept auszuarbeiten.

Für theoretischen Fahrschulunterricht, Nachschulungen, Eignungsseminare sowie theoretische Fahrprüfungen gilt für das Lehrpersonal eine Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske. Für die Schülerinnen und Schüler gilt FFP2-Maskenpflicht. Für den praktischen Fahrschulunterricht und für praktische Prüfungen gilt FFP2-Maskenpflicht für alle Fahrzeuginsassen.

Update vom 02.02.2021, 15 Uhr: Mutation B.1.1.7 im Landkreis Coburg angekommen

"Das Corona-Geschehen ist dynamisch" - so bewertet Landrat Sebastian Straubel die Lage im Landkreis Coburg. Die Zahlen der Infektionen und der Inzidenz sind rückläufig - etwa 80 Neuinfektionen und rund doppelt so viele Genesene seien zu verzeichnen, so der Landkreis in einer Pressemitteilung am Dienstag.

Der Landkreis Coburg bleibt nicht verschont von Virusmutationen. Im Landkreis Coburg ist derzeit ein Fall einer Virusmutation bekannt. Dabei handelt es sich um die Virusvariante B1.1.7 (Großbritannien). Bekannt geworden ist diese durch die Laboruntersuchung in der Folge eines PCR-Tests.

Das Gesundheitsamt Coburg hat sofort alle erforderlichen Schritte eingeleitet, um eine Weiterverbreitung dieser Virusmutation einzudämmen. So erfolgten insbesondere bereits die Quarantänemaßnahmen sowie die strikte Kontaktnachverfolgung.

Die positive Entwicklung bei den Infektionszahlen sei zwar vorsichtig optimistisch zu betrachten, so Landrat Straubel. Dennoch zeige insbesondere das derzeitige bundesweite Geschehen in Sachen Virusmutationen, dass es weiter gilt, vorsichtig zu sein.

Symbolfoto: Fabian Strauch (dpa)

