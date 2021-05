Das Coronavirus ist auch in der Region Coburg weiterhin ein wichtiges Thema. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 27.05.2021, 10.30 Uhr: Inzidenz in Kreis und Stadt Coburg wieder über 100 - das gilt aktuell

Der aktuelle Inzidenzwert für die Stadt Coburg beträgt am Donnerstag (27. Mai) laut Robert-Koch-Institut 104,7. Im Landkreis ist die Inzidenz bei 110. Damit sind beide Werte im Vergleich zum Vortag gestiegen. (Vortag Stadt Inzidenz: 95; Vortag Landkreis Inzidenz: 85).

Am 25.05. lag der 7-Tage-Inzidenzwert in der Stadt Coburg 5 Tage in Folge unterhalb von 165. Damit treten ab heute (Donnerstag, 27. Mai) Lockerungen im Bereich der Schulen bzw. der Tagesbetreuung in Kraft. Der 7-Tage-Inzidenzwert hat heute den für inzidenzwertabhängige Lockerungen maßgeblichen Wert von 150 zwei Tage in Folge unterschritten.

Der 7-Tage-Inzidenzwert von 100 wurde heute jedoch erneut überschritten. Nach den von Bund und Ländern beschlossenen Regeln können weitere Lockerungen - wie bespielsweise die Öffnung der Außengastronomie - erst in Kraft treten, wenn die jew. Werte an mind. 5 Tagen in Folge unterschritten wurden.

Es gelten aktuell folgende Regeln für Coburg:

Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr. Die Wohnung darf in dieser Zeit nur aus einem wichtigen Grund verlassen werden.

Treffen eines Hausstandes mit einer weiteren Person (außerhalb der Ausgangssperre).

Lebensnotwendiger Einzelhandel hat geöffnet (dies schließt Gartenmärkte, Blumenläden und Buchhandlungen mit ein).

Für den übrigen Einzelhandel gilt "Click/Call and Collect". Es dürfen also nur vorbestellte Waren abgeholt und bezahlt werden.

Friseure und Fußpflege haben mit Termin geöffnet. Aktuelles, negatives Testergebnis erforderlich.

Kontaktfreier Sport ist nur mit max. einer weiteren Person oder mit Personen des eigenen Hausstandes erlaubt.

Museen bleiben geschlossen. Bibliotheken und Archive haben geöffnet.

Ausnahmen von der Testpflicht, den Kontaktbeschränkungen und der Ausgangssperre bestehen für vollständig geimpfte und genesene Personen (mit Nachweis).

Update vom 26.05.2021, 08.30 Uhr: Inzidenz in der Stadt stark gesunken

Die Stadt Coburg galt lange als Corona-"Hotspot", doch nun scheint sich die Lage langsam zu entspannen. Am Mittwoch meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 95,0 - noch am Tag zuvor lag die Inzidenz bei 153,4.

Grund für den großen Sprung ist wohl, dass keine neuen Corona-Fälle gemeldet wurden. Ob es sich dabei lediglich um eine technische Panne halten könnte, ist bisher nicht bekannt.

Im Landkreis liegt die Sieben-Tage-Inzidenz ebenfalls unter 100 mit einem Wert von 85,3 (Vortag: 115,3).

Update vom 25.05.2021, 15.35 Uhr: Fünf Tage unter 150 - "Click&Meet" im Landkreis ab Donnerstag

Nachdem der Landkreis Coburg an fünf aufeinander folgenden Tagen den Inzidenzwert von 150 unterschritten hat, ist ab Donnerstag, 27. Mai wieder Click&Meet möglich. Wie das Landratsamt Coburg meldet, dürfen Ladengeschäfte nach vorheriger Terminbuchung wieder öffnen. Dafür muss der Kunde allerdings ein negatives Testergebnis vorlegen, das nicht älter als 24 Stunden ist.

Zudem darf die Zahl der gleichzeitig im Ladengeschäft anwesenden Kunden nicht höher ist als ein Kunde je 40 m² der Verkaufsfläche sein. Auch ohne negativen Coronatest ist weiterhin die Abholung vorbestellter Waren (Click&Collect) zulässig.

Weil der Inzidenzwert im Landkreis Coburg an fünf aufeinander folgenden Tagen unter dem für den Schulunterricht maßgeblichen Schwellenwert von 165 liegt, gilt ab sofort:

Für die Betreuung von Vorschulkindern sowie für die Betreuung von Schülerinnen und Schülern können die Betreuungseinrichtungen öffnen, sofern die Betreuung in festen Gruppen erfolgt (eingeschränkter Regelbetrieb).

Schülerinnen und Schüler dürfen an Betreuungsangeboten nur teilnehmen, wenn sie auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 getestet sind.

Hundeschulen dürfen Unterricht abhalten, wenn zwischen allen Beteiligten ein Mindestabstand von 1,5 Metern gewahrt ist. Es besteht Maskenpflicht, soweit der Mindestabstand nicht zuverlässig eingehalten werden kann.

Update vom 21.05.2021, 16.30 Uhr: Testzeiten zu Pfingsten und Meldeverzögerungen bei den Zahlen der genesenen Personen

Die Inzidenz im Landkreis Coburg beträgt am Freitag (21. Mai) 127 und ist damit zum Vortag gesunken (141). Auch die Inzidenz in der Stadt Coburg ist heute niedriger mit 136 (Vortag bei 141).

PCR-Testmöglichkeiten über Pfingsten

Das Testzentrum von Stadt und Landkreis Coburg an der HUK-Coburg-Arena hat am Pfingstsonntag zwischen 7 und 9.30 Uhr für PCR-Tests geöffnet. Am Samstag und Pfingstmontag ist das Testzentrum geschlossen. Eine digitale Terminvereinbarung über das Portal Doctolib ist zwingend erforderlich. https://www.doctolib.de/testzentrum-covid/coburg/testzentrum-coburg

Weniger Infizierte, mehr Genesene

Bei einer routinemäßigen Überprüfung der gemeldeten Daten aus dem Gesundheitsamt wurde festgestellt, dass es aus technischen Gründen zu einer Meldeverzögerung bei den Zahlen der genesenen Personen gekommen ist. Demnach wurden die tagesaktuellen Zahlen der Genesenen bzw. aus der Quarantäne entlassenen Personen nicht korrekt übermittelt. Somit ist derzeit der veröffentlichte Wert der aktuell Infizierten zu hoch angegeben, die Zahl der Genesenen entsprechend zu niedrig.

Für die Bürgerinnen und Bürger des Coburger Landes hat dies keinerlei Auswirkungen. Die Entlassungen aus der Quarantäne sind selbstverständlich tagesgenau und korrekt erfolgt. Auch der Inzidenzwert in Stadt und Landkreis bleibt hiervon unberührt, da sich die Inzidenz ausschließlich aus den Neuinfektionen der letzten sieben Tage berechnet.

Derzeit wird an der Lösung der aufgetreten technischen Probleme gearbeitet, die Zahlen werden im Laufe der kommenden Woche bereinigt.

Update vom 18.05.2021, 18.50 Uhr: Bundeswehr unterstützt mit zusätzlichem Impfstoff

Es werden kurzfristig weitere Kräfte der Bundeswehr beim Impfen in Coburg unterstützen. Vor allem aber bedeutet dies, dass der Region bis zunächst 18. Juni wöchentlich 1000 zusätzliche Dosen Impfstoff zur Verfügung gestellt werden.

Nach Rücksprache mit allen Beteiligten wird die Bundeswehr in die bestehenden guten Strukturen im Impfzentrum vor Ort eingebunden, so können die Kräfte der Bundeswehr auch schnell die Arbeit aufnehmen, Zeit und Ressourcen gespart werden. Ein weiteres drittes Impfzentrum aufzubauen, ist daher nicht nötig.

Die Inzidenz im Landkreis Coburg beträgt am Dienstag (18. Mai) 164 und ist damit im Vergleich zum Vortag leicht gesunken (166). In der Stadt Coburg ist sie bei 222 und damit im Vergleich zum Vortag (219) leicht gestiegen.

Update vom 17.05.2021, 14.15 Uhr: Inzidenzwerte im Raum Coburg sinken leicht - indische Mutante aufgetaucht

Die Stadt Coburg bleibt unter den traurigen Spitzenreitern auf dem Dashboard des Robert-Koch-Institutes (RKI): Am Montag verzeichnet die Stadt mit einem Wert von 219,1 die dritthöchste Inzidenz in Deutschland. Seit Freitag (14.05.2021) ist die Zahl jedoch stetig gesunken.

Auch im Landkreis geht die Inzidenz weiter nach unten: Das RKI meldet einen Wert von 166,0. Wie das Landratsamt mitteilte, infizieren sich aktuell die meisten Menschen im familiären Umfeld. Zudem gab es in einigen Einrichtungen wie dem Medical Park Bad Rodach oder einzelnen Schulen und Kitas Corona-Ausbrüche. Beim Großteil der Infizierten konnte die britische Corona-Mutation nachgewiesen werden, aber auch Fälle der südafrikanischen und indischen Variante wurden in der vergangenen Woche gemeldet.

Aufgrund der angespannten Lage erhalten Stadt und Landkreis ein Sonderkontingent des Corona-Impfstoffes von Johnson & Johnson - die Forderung der Politiker aus der Region war somit erfolgreich. Es werden 3200 Impfdosen erwartet. Jeder über 18 Jahre kann sich online für die Impfung aus dem Sonderkontingent anmelden. Das entsprechende Formular finden Sie hier.

Update vom 15.05.2021, 13.25 Uhr: Stadt Coburg weiterhin Spitzenreiter in Deutschland

Trotz sinkender Inzidenzwerte am Samstag bleibt die Stadt Coburg an erster Stelle auf dem RKI-Dashboard der Inzidenzzahlen in Deutschland. Am Samstag betrug der Wert 255,6 und ging damit im Vergleich zum Vortag immerhin um knapp 30 Punkte zurück. Vor dem Landkreis Mittelsachsen (238,1) und dem Erzgebirgskreis (236,8) bleibt Coburg allerdings weiter Inzidenz-Spitzenreiter im gesamten Bund.

Etwas besser sieht es derweil im Landkreis aus. Hier sank der Wert am Samstag erstmal seit einiger Zeit wieder auf unter 200. Am Samstag beträgt er 174,1 laut RKI.

Update vom 14.05.2021, 13.45 Uhr: OB äußert sich zu Corona-Lage in Coburg

Am Freitag (14. Mai 2021) steht Coburg mit einem Wert von 285 an der Spitze der deutschlandweit höchsten Inzidenzen. "Das ist ein schlimmes Zeichen. Ich fühle mich an die Zeit im Spätherbst erinnert, als sich die Stadt Coburg sehr lange gut gehalten hatte, dann aber doch hohe Infektionsraten hinnehmen musste, wie sie vorher schon in den umliegenden Landkreisen zu verzeichnen waren", erklärt OB Dominik Sauerteig in einer aktuellen Pressemitteilung.

Und weiter: "Aber wir sollten die Lage nicht dramatisieren. Fakt ist: Bundesweit gehen die Inzidenzzahlen nach unten, während unsere leider steigen. Ich führe dies nicht zuletzt darauf zurück, dass Stadt und Landkreis Coburg bei der Zuteilung der Impfdosen durch den Freistaat seit Jahresanfang benachteiligt waren. Coburg hatte seine Hausaufgaben sehr früh gemacht, das Impfzentrum in Witzmannsberg war schon im Dezember bereit für seine Aufgaben. Wir haben sogar eine große Außenstelle in Coburg, könnten also sehr viel Impfungen täglich vornehmen. Leider wurde unserem Impfzentrum deutlich weniger Impfstoff zugeteilt, als anderen in der näheren und weiteren Umgebung."

Gegenüber dem Freistaat hat Sauerteig gemeinsam mit Kollegen diesen Fakt bemängelt. Daraufhin hat Coburg diese Woche ein Zusatzkontingent von 3200 Impf-Dosen des Corona-Wirkstoffs von Johnson & Johnson bekommen. "Endlich, möchte ich betonen", so Sauerteig.

"Die Ungeduld der Coburgerinnen und Coburger kann ich gut verstehen. Auch ich habe keine Lust mehr, immer weiter Durchhalteparolen zu verkünden. Und auch ich würde gern nach dem Büro Freunde treffen. Es bleibt uns aber nichts Anderes übrig, als dass wir nun noch ein klein wenig die Zähne zusammenbeißen und uns zurückhalten. Denn wir wollen ja alle, dass bald die Biergärten, die Cafés und die Läden wieder öffnen können. Das dürfen sie nur, wenn der Inzidenzwert deutlich runtergeht. Überall zeigt der Trend deutlich nach unten. Wenn wir uns alle gemeinsam disziplinieren, wird auch uns dieser Trend bald erfassen", erklärt Sauerteig entschlossen.

Update vom 14.05.2021, 06.45 Uhr: Coburg hat die höchste Inzidenz in Franken - und Deutschland

Die Corona-Lage der Stadt Coburg scheint sich nicht bessern zu wollen. Mit einer 7-Tage-Inzidenz laut Angaben des Robert Koch-Instituts von 285 am Freitag (14. Mai 2021) ist und bleibt Coburg trauriger Spitzenreiter in Franken.

Doch nicht nur das: Die Inzidenz der Stadt hat im Vergleich zum Vortag auch nochmal kräftig zugelegt. Am Donnerstag (13. Mai 2021) lag der Wert noch bei 256.

Im Landkreis Coburg ist die Situation eine andere: Hier sinkt die Inzidenz seit einer Woche stetig und liegt am Freitag bei einem Wert von 209. Noch vor einer Woche wies das RKI einen Wert von 303 für den Kreis aus.

Symbolfoto: andiz276/Adobe Stock

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.