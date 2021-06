Das Coronavirus ist auch in der Region Coburg weiterhin ein wichtiges Thema. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 02.06.2021, 16 Uhr: Weitere Lockerungen ab Donnerstag in Coburg möglich

Nachdem der Inzidenzwert des Landkreises Coburg nun bereits seit dem 28.05.2021 unter 100 liegt, werden ab morgen, Donnerstag, 3. Juni in Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium weitere Lockerungen möglich.

Außengastronomie geöffnet

So darf die Außengastronomie öffnen. Besucher müssen sich dazu vorher anmelden, so kann eine Kontaktnachverfolgung gewährleistet werden. Sitzen an einem Tisch Personen aus mehreren Hausständen, ist jeweils ein negatives Testergebnis, das nicht älter als 24 Stunden sein darf, bzw. ein Nachweis als vollständig geimpft bzw. genesen erforderlich.

Kultur & Veranstaltungen

Theater, Konzert- und Opernhäuser sowie Kinos können öffnen. Besucher brauchen dafür allerdings einen Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweis.

Die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen unter freiem Himmel mit festen Sitzplätzen ist für bis zu 250 Besucherinnen und Besucher mit einem Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweis möglich.

Musikalische oder kulturelle Proben von Laien- und Amateurensembles, bei denen ein Zusammenwirken mehrerer Personen erforderlich ist, sind möglich.

Sport

Kontaktfreier Sport im Innenbereich, die Öffnung von Innenbereichen von Sportstätten sowie Kontaktsport unter freiem Himmel sind unter der Voraussetzung, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer über einen Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweis verfügen, möglich. Dabei ist zusätzlich zu beachten:

unter freiem Himmel in Gruppen von bis zu 25 Personen

in Fitnessstudios unter der Voraussetzung der vorheriger Terminbuchung

bei Sportveranstaltungen unter freiem Himmel sind bis zu 250 Zuschauer mit festen Sitzplätzen zugelassen

Hotels & Co

Übernachtungsangebote von gewerblichen oder entgeltlichen Unterkünften, insbesondere von Hotels, Beherbergungsbetrieben, Jugendherbergen und Campingplätzen sind auch zu touristischen Zwecken möglich. Zulässig sind im Rahmen des Übernachtungsangebots ferner gastronomische Angebote auch in geschlossenen Räumen sowie Kur-, Therapie- und Wellnessangebote gegenüber Übernachtungsgästen. Voraussetzung ist, dass die Übernachtungsgäste bei der Anreise sowie alle weiteren 48 Stunden über einen negativen Testnachweis, einen Impf- oder Genesenen-Nachweis verfügen.

Freizeit

Der Betrieb von Seilbahnen, Fluss- und Seenschifffahrt im Ausflugsverkehr, touristische Bahnverkehre, touristische Reisebusverkehre sowie Stadt- und Gästeführungen, Berg-, Kultur- und Naturführungen im Freien sowie die Öffnung von Außenbereichen von medizinischen Thermen sind unter der Voraussetzung eines Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweises für Kunden möglich.

Öffnen dürfen auch Freibäder für Besucherinnen und Besucher mit einem Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweis und nach vorheriger Terminbuchung.

Update vom 01.06.2021, 18 Uhr: Lockerungen in Stadt und Kreis Coburg ab Donnerstag

Binnen 21 Tagen ist die Inzidenz in der Stadt Coburg von 270 auf 51,1 (Dienstag) gesunken – und hält sich nun schon seit fünf Tagen unter der wichtigen Marke von 100. Auch im Landkreis ist die Inzidenz seit fünf Tagen unter 100. Hier wurden die Lockerungen schon beschlossen.

Folgende Regelungen gelten ab Donnerstag in Stadt und Kreis Coburg:

Öffnen dürfen die Biergärten von Donnerstag an. „Hierfür liegt bereits das Einverständnis der Bayerischen Staatsregierung vor“, erklärt Ehrenfried Kaiser, stellvertretender Leiter des Ordnungsamtes.

Grünes Licht aus München gibt es auch für Kulturveranstaltungen. Insofern kann die Premiere Landestheaters im Hofgarten am Samstag stattfinden.

Außerdem treten am Donnerstag umfangreiche weitere Lockerungen in Kraft. So fällt zum Beispiel die Ausgangssperre weg und die Kontaktbeschränkungen werden gelockert. Es dürfen sich nun maximal fünf Personen aus zwei Hausständen treffen. Kinder unter 14 sowie vollständig Geimpfte und Genesene müssen in diesem Fall nicht mitgezählt werden.

Im Einzelhandel gilt weiterhin Click&Meet, aber die Testpflicht entfällt.

Sport ist wieder in Gruppen möglich (im Freien 25 Personen) und Freibäder sowie Fitnessstudios können wieder öffnen.

Angebote der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung, Erwachsenenbildung sowie Instrumental und Gesangsunterricht dürfen wieder in Präsenzform stattfinden.

Auch Museen dürfen sich wieder über Besucher*innen freuen, sofern diese einen Termin buchen.

Update vom 01.06.2021, 07.00 Uhr: Lockerungen im Landkreis möglich - auch Stadt auf gutem Weg

Nachdem die Region Coburg Mitte Mai die höchsten Inzidenzwerte in ganz Deutschland verzeichnet hatte, hat sich die Lage inzwischen merklich entspannt. Die Inzidenzen sinken von Tag zu Tag und im Landkreis können die Corona-Beschränkungen nun wieder gelockert werden.

Am Dienstag meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) eine Inzidenz von 68,0 für den Landkreis Coburg. Damit liegt der Wert bereits den fünften Tag in Folge unter 100, ab Fronleichnam (03.06.2021) können die Corona-Regeln gelockert werden. Unter anderem wären dann wieder Treffen mit Angehörigen eines weiteren Haushalts erlaubt und die nächtliche Ausgangssperre würde entfallen.

Doch auch in der Stadt sind bereits Lockerungen in Sicht: In weniger als einer Woche hat sich die Inzidenz ungefähr halbiert und liegt nun laut RKI bei 51,1. Da der Wert schon den vierten Tag in Folge unter dem Grenzwert 100 liegt, könnten - sofern die Infektionslage stabil bleibt - ab Freitag (04.06.2021) ebenfalls Lockerungen der Corona-Maßnahmen verabschiedet werden.

Update vom 31.05.2021, 19.00 Uhr: Bald Lockerungen im Landkreis Coburg?

Der Inzidenzwert des Landkreis Coburg liegt laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) aktuell bei 78,4 (Stand 31.5.). Somit ist der Landkreis bereits den vierten Tag in Folge unter dem Schwellenwert von 100 geblieben. Bleibt der Wert auch am morgigen ersten Juni so, dann können voraussichtlich ab Donnerstag (Fronleichnam) weitere Lockerungen in Kraft treten.

Laut dem Landratsamt Coburg seien die Neuinfektionen der vergangenen Tage hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass Kontaktpersonen zu bereits infizierten Personen ebenfalls positiv getestet wurden. Dies gelte besonders für Mitglieder des jeweiligen Haushaltes. Zudem seien Infektionen in Einrichtungen bekannt. Die Ausbruchsgeschehen im Medical Park Bad Rodach, im Behindertenwohnheim Seßlach und im Klinikum sind weitgehend beendet.

Das Landratsamt merkt an, dass im Raum Coburg Infektionen mit der britischen Virusvariante B.1.1.7 überwiegen. Darüber hinaus konnte keine weiteren Virusvarianten festgestellt werden.

Getestet wird in Coburg am Testzentrum Coburg Stadt und Land. Dort wurden in der Kalenderwoche 21 (von Montag, 24.05.2021, bis bis Sonntag, 30.05.2021.) insgesamt 1023 Tests durchgeführt. Die 240 durchgeführten Schnelltests seien alle negativ gewesen.

Update vom 31.05.2021, 14.30 Uhr: Inzidenz fünf Tage unter 150 - Lockerungen im Einzelhandel

Mit dem heutigen Montag liegt die Inzidenz in der Stadt Coburg fünf Tage in Folge unter 150. Heute beträgt die Inzidenz in der Stadt 54 und ist damit im Vergleich zum Vortag gesunken (66). Im Landkreis ist sie heute bei 78 und damit leicht gestiegen (Vortag 76).

Damit ergeben sich ab Dienstag (01.06.2021) für den Einzelhandel Lockerungen.

In Ladengeschäften, in denen bislang das Prinzip „Click and Collect“ galt, gilt nun „Click and Meet“ (Einkauf mit Termin) mit negativem Test. Dabei gelten sowohl PCR-, Schnell- als auch Selbsttests, die nicht älter als 24 Stunden sind.

Update vom 27.05.2021, 10.30 Uhr: Inzidenz in Kreis und Stadt Coburg wieder über 100 - das gilt aktuell

Der aktuelle Inzidenzwert für die Stadt Coburg beträgt am Donnerstag (27. Mai) laut Robert-Koch-Institut 104,7. Im Landkreis ist die Inzidenz bei 110. Damit sind beide Werte im Vergleich zum Vortag gestiegen. (Vortag Stadt Inzidenz: 95; Vortag Landkreis Inzidenz: 85).

Am 25.05. lag der 7-Tage-Inzidenzwert in der Stadt Coburg 5 Tage in Folge unterhalb von 165. Damit treten ab heute (Donnerstag, 27. Mai) Lockerungen im Bereich der Schulen bzw. der Tagesbetreuung in Kraft. Der 7-Tage-Inzidenzwert hat heute den für inzidenzwertabhängige Lockerungen maßgeblichen Wert von 150 zwei Tage in Folge unterschritten.

Der 7-Tage-Inzidenzwert von 100 wurde heute jedoch erneut überschritten. Nach den von Bund und Ländern beschlossenen Regeln können weitere Lockerungen - wie bespielsweise die Öffnung der Außengastronomie - erst in Kraft treten, wenn die jew. Werte an mind. 5 Tagen in Folge unterschritten wurden.

Es gelten aktuell folgende Regeln für Coburg:

Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr. Die Wohnung darf in dieser Zeit nur aus einem wichtigen Grund verlassen werden.

Treffen eines Hausstandes mit einer weiteren Person (außerhalb der Ausgangssperre).

Lebensnotwendiger Einzelhandel hat geöffnet (dies schließt Gartenmärkte, Blumenläden und Buchhandlungen mit ein).

Für den übrigen Einzelhandel gilt "Click/Call and Collect". Es dürfen also nur vorbestellte Waren abgeholt und bezahlt werden.

Friseure und Fußpflege haben mit Termin geöffnet. Aktuelles, negatives Testergebnis erforderlich.

Kontaktfreier Sport ist nur mit max. einer weiteren Person oder mit Personen des eigenen Hausstandes erlaubt.

Museen bleiben geschlossen. Bibliotheken und Archive haben geöffnet.

Ausnahmen von der Testpflicht, den Kontaktbeschränkungen und der Ausgangssperre bestehen für vollständig geimpfte und genesene Personen (mit Nachweis).

