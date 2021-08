Das Coronavirus ist auch in der Region Coburg weiterhin ein wichtiges Thema. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 23.08.2021, 20 Uhr: Inzidenz über 35 - 3G-Regel gilt ab morgen in Coburg

Die Stadt Coburg hat den kritischen Inzidenzwert von 35 an drei Tagen in Folge (20., 21. und 22. August) überschritten. Damit treten am Dienstag, 24. August, die sogenannten 3G-Regeln in Kraft, auch wenn die Inzidenz am Montag unter 35 lag. „Um die Testpflichten wieder zu lockern, muss der Inzidenzwert fünf Tage lang unter 35 liegen“, erklärt Kai Holland, Leiter des Ordnungsamtes.

Von Dienstag an ist ein Test vor dem Besuch von Veranstaltungen und Einrichtungen in Innenräumen vorgeschrieben. Das kann entweder ein Schnelltest sein, der nicht älter als 24 Stunden ist, oder ein PCR-Test, der maximal 48 Stunden alt sein darf. Ausgenommen von der Test-Pflicht sind vollständig geimpfte und genesene Personen, die über die entsprechenden Zertifikate und Nachweise verfügen, Kinder bis zum sechsten Geburtstag sowie Schülerinnen und Schüler, auch in den Ferien.

Die Testpflicht gilt für folgende Bereiche:

Öffentliche und private Veranstaltungen sowie Feiern

Kulturveranstaltungen in Innenräumen, zum Beispiel Kino und Theater

Den Besuch von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen

Sport in geschlossenen Räumen und den Besuch von Indoor-Sportveranstaltungen

Freizeiteinrichtungen wie zum Beispiel Indoor-Spielplätze und Hallenbäder

Körpernahe Dienstleistungen, zum Beispiel Friseur oder Tattoo-Studio

Beherbergungsbetriebe, bei längeren Aufenthalten müssen Gäste alle 72 Stunden einen negativen Test vorlegen.

Präsenzveranstaltungen in Hochschulen

Tagungen und Kongresse

Update vom 26.07.2021, 18 Uhr: Impftage für Familien und Abend-Impfungen ohne Registrierung

Jeweils am ersten Sonntag des Monats werden im Impfzentrum in Witzmannsberg Impfungen ohne Registrierungs- und Terminierungspflicht für Familien angeboten. Der erste „Familiensonntag“ ist am Freitag, 1.8.2021. Hier wird der Biontech-Wirkstoff eingesetzt, um auch Kinder und Jugendliche impfen zu können. Der Termin für die hier nötige Zweitimpfung wird direkt beim Besuch mitgeteilt.

Zudem wird am Freitag, 30.7.2021 von 17 bis 21 Uhr in der „Alten Angerturnhalle“ Johnson&Johnson ohne vorherige Registrierungs- und Terminierungspflicht verimpft.

Update vom 15.07.2021, 20 Uhr: Corona-Impfungen im Rathaus vor dem OPA-Konzert

Das Impfzentrum Coburg Stadt und Land bietet am Rande des OPA-Konzerts am Wochenende erstmals ein offenes Impfangebot an. Dies teilt die Stadt Coburg in einer Pressemitteilung mit.

Am Samstag zwischen 17 und 20 Uhr sowie am Sonntag zwischen 9 und 11 Uhr können sich impfwillige Bürger*innen ohne Voranmeldung impfen lassen. Das OPA-Orchester belohnt die jeweils ersten 10 Impfwilligen mit einer Freikarte. Das Angebot gilt an alle. Somit können sich auch Bürger*innen impfen lassen, die nicht zum OPA-Konzert gehen.

Das mobile Impfteam bezieht dabei Station im Coburger Rathaus, das die Stadt für diesen Zweck zur Verfügung stellt. Geimpft wird ausschließlich mit Johnson & Johnson. Bei diesem Impfstoff ist keine zweite Impfung notwendig.

Stadtverwaltung, Landratsamt und Impfzentrum sehen diese Aktion als Test an, wie sich offenen Angebote am Rande von Aktionen bewähren.

Update vom 08.07.2021, 20.15 Uhr: Sonderimpfaktion mit Johnson & Johnson

Die Impfungen finden am 17. Juli in der BGS- Halle statt. Bereits 15 Tage nach dieser Impfung gilt man als vollständig geimpft. Dies teilt das Landratsamt Coburg in einer Pressemitteilung mit.

Um eine Impfung aus diesem Kontingent zu erhalten, kann man sich ab einem Alter von 18 Jahren über folgendes Online-Formular melden:

https://www.landkreis-coburg.de/formulare/form/alias/lracoburg/JJKontingent2/

Nach Registrierung über das Online-Formular erhalten Sie einen Anruf zur Terminvereinbarung, solange freie Termine vorhanden sind.

Alle, die eine Impfung mit den Johnson & Johnson-Impfstoff erhalten möchten melden sich also über das Online-Formular dafür an. Zusätzlich muss, soweit noch nicht geschehen, eine Online-Registrierung im Bayerischen Impfportal BayIMCO (www.impfzentren.bayern.de) erfolgen. Eine Terminvergabe über dieses System ist für eine Impfung aus dem genannten Kontingent aber leider nicht möglich.

Update vom 21.06.2021, 14.00 Uhr: Zwei Fälle der Delta-Variante im Raum Coburg aufgetaucht

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in der Region Coburg sind nochmals stark gesunken. Wie das Landratsamt am Montag mitteilte, gab es in der vergangenen Woche neun Neuinfektionen - ein Drittel der Neuinfektionen in der Woche zuvor.

Insgesamt gelten derzeit 43 Menschen in Stadt und Landkreis als aktiv infiziert. Bei den meisten Fällen handelt es sich um die Alpha-Variante des Virus, es wurden jedoch auch zwei Fälle der möglicherweise ansteckenderen Delta-Variante gemeldet.

Die Inzidenzwerte sind zudem weiter gesunken. In der Stadt liegt der Wert laut Robert-Koch-Institut bei 7,3 und im Landkreis bei 6,9 (Stand: 21.06.). Fast ein Drittel der Menschen in der Region haben sind inzwischen vollständig gegen Corona geimpft (30,9 Prozent). Bei den Erstimpfungen liegt die Quote bei 45,1 Prozent.

Wie vergangene Woche bekannt gegeben wurde, erhält das Impfzentrum in Coburg zusätzliche Impfdosen für weitere Erstimpfungen mit Astrazeneca und Moderna. Die Termine für die Corona-Impfungen mit Moderna werden regulär über das Bayerische Impfportal BayIMCO vergeben. Für die Astrazeneca-Impfung ist neben der Registrierung im Impfportal eine zusätzliche Anmeldung über die Seite des Landratsamtes nötig.

