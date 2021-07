Coburg vor 18 Minuten

Wohnen

"Coburgs größtes Wimmelbild" - ein neuer Stadtteil mit 167 Wohnungen entsteht, einige ziehen schon ein

Auf dem ehemaligen Brockardt-Gelände in Coburg entstehen insgesamt 167 Wohnungen in zehn Gebäuden. Am kommenden Wochenende ziehen weitere Mieter ein.