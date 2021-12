Drei Monate Vorbereitung, fünf Tage Dreharbeiten, über 20 Musikerinnen, Musiker, Musikgruppen und Chöre aus der Region: iTVCoburg hat erneut die "Coburger Weihnacht" produziert.

Die "Coburger Weihnacht" soll auch in diesem Jahr an Heiligabend weihnachtliche Stimmung in die Wohnzimmer in Oberfranken und Südthüringen zaubern: Dann nämlich geht die zweite Ausgabe dieser 90-minütigen TV-Produktion von iTVCoburg auf Sendung. Das Besondere an der Sendung: Alle Musikerinnen und Musiker, alle Gruppen und das ganze Team sind aus der Region.

Mit dabei sind in diesem Jahr jazzige und poppige Weihnachtslieder genauso wie volkstümliche und traditionelle Gesänge bis hin zu klassischer Musik. Die Interpreten reichen vom Chor Unerhört über das Landestheater Coburg mit einem Weihnachtsmedley oder den beliebten Künstlerinnen und Künstlern Laura Mann, der Band Gizela, dem Kinderbuchautor und Vollblutmusiker Christian Seltmann bis hin zum Kinderchor der Marienschule, Birdelay oder Organist Peter Stenglein an der Orgel der Morizkirche.

Durch die Sendung führt Nils Liebscher vom Landestheater Coburg, seine Kollegin Eva Marianne Berger liest die Weihnachtsgeschichte. Und auch die Vertreter der Kirchen kommen in der Sendung zu Wort. "Ich denke, wir haben eine stimmungsvolle Mischung zusammengestellt, alles gespielt, gesungen, gelesen von Menschen aus der Region, das macht uns besonders stolz", freut sich Andreas Leopold Schadt, Produktions- und Aufnahmeleiter, auf die zweite Ausgabe der Sendung.

Produziert wurde die "Coburger Weihnacht" auch in diesem Jahr in der festlich geschmückten Morizkirche, in der HUK-Coburg auf der Bertelsdorfer Höhe, auf dem Coburger Marktplatz und an anderen Orten in der Region. Das alles war eine große Herausforderung für das fünfzehnköpfige iTV-Team rund um den ausführenden Produzenten Tobias Zwiener: "Der große Erfolg im letzten Jahr war für uns natürlich vor allem auch Verpflichtung, die Coburger Weihnacht in diesem Jahr noch ein bisschen schöner zu machen. Wir hoffen, dass wir allen Zuschauern eine große Freude machen."

Ermöglicht wird die "Coburger Weihnacht" auch in diesem Jahr vor allem vom Hauptsponsor der TV-Produktion, der HUK-Coburg, die bereits im letzten Jahr das Format kurzentschlossen unterstützt hatte. "Wir freuen uns riesig, dass wir auch in diesem Jahr auf die Unterstützung der HUK-Coburg bauen können", so der Leiter von iTVCoburg, einem Geschäftsbereich der süc//dacor GmbH, Wolfram Hegen. Weitere Sponsoren sind in diesem Jahr Oberfranken Offensiv, die Niederfüllbacher Stiftung, Schumacher Packaging und weitere Unterstützer aus der Region. "Und vor allem bringen unsere Mitarbeiter unheimlich viel Zeit und Engagement mit ein. Anders wäre so eine aufwendige Produktion aus Coburg nur von Coburgerinnen und Coburgern gemacht nicht möglich."

Entstanden war die Coburger Weihnacht im Jahr 2020 als Ergebnis des neuen Internetportals coltur.de, auf dem sich Kulturschaffende aus der Region seit Sommer 2020 präsentieren.

Coburger Weihnacht 2021 - die Sendezeiten

Die 90-minütige "Coburger Weihnacht" ist bei iTVCoburg im Kabel zu sehen am 24. Dezember um 16, 18, 20 und 22 Uhr sowie auch an den beiden Weihnachtsfeiertagen von 12 bis 22 Uhr jeweils zweistündlich. Außerdem ist es ab 24. Dezember, 16 Uhr, jederzeit in der Mediathek auf itv-coburg.de abrufbar.

TV Oberfranken zeigt die "Coburger Weihnacht" an Heiligabend im Kabel um 16 Uhr und 20 Uhr sowie am ersten Weihnachtsfeiertag um 8, 13 und 20 Uhr.

NEC TV strahlt die Sendung aus an Heiligabend um 16 Uhr sowie am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag jeweils um 15 und 20 Uhr. Außerdem ist es in der Mediathek von NEC TV unter nectv.de abrufbar.

Die Radio-Version der "Coburger Weihnacht 2021" ist zu hören an Heiligabend um 16 Uhr bei Radio Eins .Außerdem ist die Sendung mehrmals in Südthüringen beim Südthüringer Regionalfernsehen SRF zu sehen

Coburger Weihnacht 2021- die Mitwirkenden

Eva Marianne Berger

Birdelay

Chor Unerhört

Maike Engel

Mario Bamberger und Paul Schreiner

GIZELA

Susan Karadah

Stefan Kirchberger, Ralph Walta und Sebastian Thierfelder (Vertreter der Kirchen)

Laura Mann

Marienschule Kinderchor

Niels Liebscher

Emily Lorini, Francesca Paratore, Nathan Harris (Landestheater Coburg)

Samu Neves

Christian Seltmann

Peter Stenglein

Jonas Trumpp und Beatrix Seidlitz

Sandro Weich

Andreas Wolff

Alina Zeder