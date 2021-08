Es waren schwierige (Corona-)Zeiten für die Kinderfeuerwehren im Coburger Land: Gruppenstunden oder Treffen waren nicht möglich. Aber es gab ja noch den "Timeline"-Wettbewerb - da sind jetzt die erfolgreichsten Kinderfeuerwehren ausgezeichnet worden.

Entwickelt wurde der Wettbewerb von einer kleinen Gruppe aus Feuerwehr-Führungskräften. Ziel war es, in der Zeit, in der es um die Kinderfeuerwehren sehr still geworden war, den Kindern eine Aufgabe zu geben. Da auch im vergangenen Jahr zudem "Löschi`s Olympiade" nicht stattfinden konnte, gab es den Wettbewerb. Dessen Motto: "Timeline - Feuerwehr früher, jetzt und in Zukunft".

Alle Videos der Kinderfeuerwehren finden Sie HIER

Viel mehr als der Titel stand nicht als Vorgabe, so dass der Kreativität der Kinder keine Grenzen gesetzt waren. Zwei Monate hatten die Gruppen Zeit, um ein selbstgewähltes Projekt umzusetzen.

Von 24 Kinderfeuerwehren aus dem Landkreis haben sich 9 an der Aktion beteiligt und drehten ein Video über Feuerwehr früher, jetzt und in Zukunft. Über die Sieger entscheiden sollte ein Online-Voting, das zur Überraschung der Feuerwehr-Führungskräfte sehr gut ankam: Es wurde rund 8000 mal abgestimmt. "Bei der Anzahl könnte man meinen, dass ganz Bayern mit gevotet hat", sagte Kreisbrandmeister Detlef Schoder.

Und sie haben gewonnen

Bei der Siegerehrung im Weidhäuser Feuerwehrgerätehaus wurde jede Kinderfeuerwehr mit einer Teilnahmeurkunde ausgezeichnet, jedes teilnehmende Kind bekam zusätzlich noch eine Brotdose. Die drei Kinderfeuerwehren, die beim Voting vorne lagen, bekamen von Kreisbrandrat Manfred Lorenz einen Pokal überreicht: 1. "Florianskäfer" Dietersdorf (2874 Stimmen), 2. "Meilschnitzer Wasserdrachen" (1914). 3. "Die kleinen Löschmeister" aus Haarbrücken (678).