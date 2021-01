Los geht das digitale Theater mit der Wiederaufnahme von "Klassik am Sonntag" am 14. Februar um 18 Uhr. Im Rahmen dieses Formats wird sich der neue Generalmusikdirektor Daniel Carter endlich dem Coburger Publikum vorstellen können und die erfolgreiche Konzertreihe aus dem Frühjahr 2020 weiterführen.

Die Musiker des Philharmonischen Orchesters proben bereits kammermusikalische Stücke von Vivaldi, Donizetti, Bruch, Walton, Piazzolla und einigen mehr - ein buntes Programm, das mit viel Abwechslung in Besetzung und Musikepoche einige musikalische Raritäten bereithält.

Angebot für Schulkinder

Auch für die Kleinen gibt es ein Format, das etwas Pause in die Anstrengungen des Homeschooling bringt. Ein Kater hat sich ins Landestheater geschlichen und klärt nun hinter den Kulissen einige Mythen und Geheimnisse auf. Die fünfteilige Reihe "Linus entdeckt das Theater" wird ab dem 21. Februar jeden Sonntag um 10 Uhr ausgestrahlt.

Kinderkonzert online hören

Außerdem können sich die Nachwuchs-Theaterbegeisterten über die digitale Version des Kinderkonzerts "Bone und Beethoven" freuen - das Hörspiel wird in der Woche vor den Osterferien veröffentlicht.

Damit freilich nicht genug. Das Landestheater folgt dem Beispiel anderer Theater, eine komplette Inszenierung online zu präsentieren. Mit William Shakespeares Drama "Hamlet" unter der Regie von Matthias Straub möchte sich das Landestheater beim Publikum für sein Durchhaltevermögen in dieser schweren Zeit bedanken. Ein genauer Sendetermin rund um Ostern steht derzeit noch nicht fest.

Kurz vor Weihnachten hatte Regieassistentin Sirin Reinhold für "Singbar! Das Leben ist ein Wunschkonzert" einen Aufruf gestartet. Bislang sind schon einige Wünsche dazu eingeschickt worden, weitere Anfragen aber sind möglich. Theaterfans können deshalb ihre ganz persönlichen Geschichten zu ihren Lieblingssongs mitteilen und ihren Musikwunsch, egal ob Rock, Pop, Musical oder Rap, an singbar@coburg.de schicken. Wünsche können auch per Brief bis 14. Februar eingeschickt werden. Mitglieder des Hauses - vom Mitarbeiter der Werkstatt bis hin zu Schauspielern und Sängern - werden diese Wünsche neu interpretieren. Ausgestrahlt werden die Wünsche und Geschichten unter anderem im Rahmen eines neuen Formats: "Live aus der Reithalle" in Zusammenarbeit mit Radio Eins.

Alle Formate sind ab 14. Februar online auf dem YouTube-Kanal und der Website des Landestheaters verfügbar. Live aus der Reithalle startet am 24. Februar. - Kontakt Theaterkasse: Landestheater Coburg, Schloßplatz 6, 96450 Coburg, telefonische Erreichbarkeit: Dienstag bis Freitag 10 bis 17 Uhr (09561/89 89-89; E-Mail: theaterkasse@landestheater.coburg.de).