Wegen der Geflügelpestnachweise bei Wildvögeln in Deutschland und Bayern hat das bayerische Umweltministerium zum Schutz der bayerischen Geflügelhaltungen ab sofort verstärkte Biosicherheitsmaßnahmen für Haus- und Nutzgeflügel t angeordnet.

Insgesamt sind in Bayern derzeit vier Fälle bei Wildvögeln in den Landkreisen Starnberg, Passau, Landsberg am Lech, und Haßberge nachgewiesen, teilt das Landratsamt Coburg mit. Darüber hinaus habe das Friedrich-Loeffler-Institut inzwischen auch einen einzelnen Vogelgrippeausbruch in einem kleinen Hausgeflügelbestand mit rund 20 Hühnern im Landkreis Bayreuth bestätigt.

Das Landratsamt Coburg hat die vorgeschriebenen Biosicherheitsmaßnahmen bekanntgegeben, sie gelten ab sofort.

Konkret regeln diese Maßnahmen zum Beispiel die Sicherung von Geflügelhaltungen gegen unbefugtes Betreten, das Tragen von Schutzkleidung sowie die konsequente Reinigung und Desinfektion, das Füttern und Tränken von Geflügel an Stellen, die für Wildvögel nicht zugänglich sind; außerdem landkreisweit ein allgemeines Fütterungsverbot für Wildvögel.

Nichts einschleppen

Für den Menschen sei das Virus nach derzeitigen Erkenntnissen ungefährlich. Dennoch sollten tot aufgefundene Vögel nicht angefasst werden und Funde von vermehrt tot aufgefundenen Wildvögeln - insbesondere von Wasservögeln - dem Veterinäramt gemeldet werden.

Die für den Landkreis Coburg geltende Allgemeinverfügung und weitere Informationen zu Sicherheitsmaßnahmen speziell für Geflügelhalter sowie weitere aktuelle Informationen zur Geflügelpest in Bayern sind unter https://www.landkreis-coburg.de/980-0-Veterinaerwesen.html "Geflügelpest - Aviäre Influenza" abrufbar.