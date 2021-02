Ist Hans-Heinrich Eidt "umgefallen"? Nein, in einem Kommentar des Coburger Tageblatts wurde der plötzliche Meinungswechsel des FDP-Stadtrats gar als "doppelten Salto rückwärts mit Schraube" bezeichnet: binnen noch nicht mal einen Jahres hat er sich vom entschiedenen Gegner eines vierspurigen Ausbaus des Weichengereuths zu einem glühenden Befürworter dieses umstrittenen Verkehrsprojekts verwandelt.

Nun nimmt Eidt - und zwar sehr ausführlich auf vier DIN-A-4-Seiten - Stellung zum "Salto"-Vorwurf.

Zunächst einmal kritisiert Eidt, dass der Krisensenat (der aufgrund der Corona-Pandemie anstelle des Stadtrats tagte) zwar grundsätzlich seine Bereitschaft zur Zusammenarbeit der Stadt mit Brose "beschworen" habe, der "heikle Punkt" des Ausbaus des Weichengereuths komme darin aber nicht zur Sprache. Doch genau dies hätte sich Brose gewünscht, weil es eine zentrale Voraussetzung zur Umsetzung des 130 Millionen Euro schweren Millionen "Masterplans" am Standort Coburg ist - alternativ wird bei Brose ja überlegt, statt in Coburg am Standort Bamberg zu investieren.

Laut Eidt handelt es sich beim Beschluss des Krisensenats lediglich um eine "unverbindliche Absichtserklärung", die Brose "nicht befriedigt".

Dass einige der Stadträte zu diesem Thema noch keine Stellungnahme abgaben, mit der Begründung, hierzu sei konkret an diesem Tage eine Entscheidung nicht gefordert, dürfte nach Eidts Einschätzung von Brose als "inakzeptable Verzögerung" empfunden werden.

Und weiter erklärt Eidt: "Aber die Konkurrenz in Bamberg schläft nicht. Bamberg teilt mit, die Stadtverwaltung und der Stadtrat in Bamberg hätten bereits alle Voraussetzungen für einen sofortigen Baubeginn geschaffen. Das an die Firma Brose verkaufte Grundstück habe grundsätzlich bereits ein Baurecht und eine Erweiterung könne sofort in Angriff genommen werden. Außerdem laufe ein B-Planverfahren, um einem möglichen verstärkten Verkehrsaufkommen an einem erweiterten Brose-Standort zu begegnen. Hintergrund ist auch in Bamberg das geplante Logistikzentrum, das täglich etwa 100 Lkw an- und abfahren sollen und für das Brose in Coburg eine vierstreifige B 4 im Weichengereuth fordert. Bamberg weist zudem darauf hin, dass für die Erweiterung von Brose eine Fläche von rund 110.000 Quadratmeter zur Verfügung steht. Die Baumaßnahmen in Bamberg könnten also schrittweise und abgestimmt mit dem Ausbau umgesetzt und nach derzeitigem Zeitplan im Jahr 2024 vollständig abgeschlossen werden."

Diesen harten Fakten, so Eidt, stehe in Coburg ein "freundliches Partnerschafts-Gesäusel" gegenüber. Wie ein "knallharter Geschäftsmann" zwischen beiden abwägen könnte, möge sich jeder selbst fragen und beantworten.

Und Eidt schreibt weiter: "Nachdem auch die Abwanderung großer Teile der Firma Brose nach Bamberg auf zu große Unbeweglichkeit der Coburger Politik zumindest teilweise zurückzuführen ist, befürworten wir nachhaltig ein Engagement für diese Investitionspläne, das über freundschaftliche Absichtserklärungen hinausgeht."

Und weiter: "Als wir im April 2019 begannen, nach Freigabe eines Gleises der Bundesbahn den nunmehr möglichen Ausbau des Weichengereuth und die damit verbundenen Kosten von circa 31 Millionen Euro zu diskutieren, war unser Ziel, durch eine Reduzierung auf 3 Spuren einen weniger belastenden Ausbau zu erreichen. Die Belastungen für die Anwohner sollten dadurch reduziert werden. Die Ein -und Ausfahrten an den einzelnen Straßeneinmündungen sollten so gestaltet werden, dass das Ein- und Ausfahren sowohl nach Norden als auch Süden durch den Einbau von Ampeln ermöglicht würde. Als einziger Nachteil wurde gesehen, dass der Bund eine verringerte Fahrbahn nicht finanzieren würde."

So langsam kommt Eidt dann zum entscheidenden Punkt - denn er schreibt: "Bin ich auch persönlich weiterhin der Ansicht, der weniger belastende zwei- oder unserer Meinung nach dreispurige Ausbau könnte den Ausgleich zwischen den Anliegerinteressen und den Ausbauwünschen für Lkw-Transporte bedeuten, steht dem die unverhandelbare Meinung der Firma Brose entgegen, wie mehrere auch unmittelbare Gespräche gezeigt haben. Ob es gelingt, mit dem Ergebnis einer von der Verwaltung in Auftrag gegebenen Untersuchung der Wirksamkeit eines verminderten Ausbaus zeitnah eine Meinungsänderung zu erreichen, ist fraglich."

Fazit Eidt: "Dieses Jahrhundertprojekt darf für Coburg nicht verloren gehen, auch wenn Frau Bastian vom Coburger Tageblatt mir einen ,doppelten Salto mit Schraube‘ zuspricht. Die Kollegen im Stadtrat, die diese sportliche Übung vor sich her geschoben haben, stehen unter dem von Brose aufgebauten Zeitdruck. Sie werden sich ebenfalls noch in dieser Zwickmühle wiederfinden und entscheiden müssen, was dem zukünftigen Wohl der Stadt dient. Dies ist zum Glück eine wirtschaftliche Entscheidung, wenn auch verbunden mit der Frage nach Standhaftigkeit, koste es was es wolle. Glücklicherweise fehlen aber moralische Grundsätze, die aufgegeben werden müssten, wie in der tragischen Komödie von Friedrich Dürrenmatt im ,Besuch der alten Dame‘. Wie werden wir in Coburg die Wünsche einer Claire Zachanassian, geb. Wäscher erfüllen, wenn sie nicht Mord, sondern nur einen größeren Straßenausbau fordert?"