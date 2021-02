"Die Haus- und Facharztpraxen übernehmen die Hauptbehandlung der ambulant erkrankten Covid-19-Patienten - auch der schwer erkrankten - vor allem in den Altenheimen, aber auch in den eigenen vier Wänden", begründet Ullrich Zuber, Vorsitzender des Hausarztvereins, die Forderung der niedergelassenen Ärzte, schnellstmöglich die Schutzimpfung zu erhalten.

Daneben obliegt ihnen auch die Erstbehandlung aller Infektionspatienten sowie die weitere notwendige Grund- und Regelversorgung bei anderen Erkrankungen. Ein durch die Infektiosität der Virusmutanten verstärkter Ausfall von Praxen wäre fatal, argumentieren die Mediziner. Daher wurden am Sonntag in Zubers Praxis Ärzte und medizinisches Fachpersonal geimpft.

Schutzwall durch Ärzte-Impfung

"Der Haus- und der Facharztverein Coburg bedankt sich deshalb ganz herzlich beim Impfzentrum Coburg mit Martin Stingl und Dr. Jens Stüber an der Spitze", sagt Ullrich Zuber. "Es wird uns damit möglich gemacht, den Schutzwall gegen die Infektion durch die Impfung zu verstärken."

Mit ihrem Anliegen, schnell geimpft zu werden, seien die niedergelassenen Ärzte allerorten auf Zustimmung gestoßen, so Zuber: "Letztendlich hatten wir auch durch unseren Abgeordneten Martin Mittag einen Fürsprecher an den entscheidenden Stellschrauben im Landtag. In enger gemeinsamer Abstimmung konnten Haus- und Facharztverein, zusammen mit unserem koordinierenden Arzt der kassenärztlichen Vereinigung, Dr. Karlheinz Lindner, die Erstimpfung für Praxisinhaber und zunächst einen Teil der Angestellten kurzfristig organisieren."

Die ganztägige Impfaktion wurde von zwei Teams des Impfungszentrums durchgeführt zusammen mit Impfarzt Ullrich Zuber und Jens Stüber sowie Dieter Hämmelmann. Da noch nicht alle niedergelassenen Ärzte und deren Personal geimpft werden konnten, sind weitere Termine dafür angesetzt worden.

"Durch diese Impfaktion werden auch diejenigen geschützt, die bei medizinischen Fragen für die Bürgerinnen und Bürger im Bedarfsfall da sind. Sie bleiben damit für uns handlungsfähig", sagt Landrat Sebastian Straubel und freut sich darüber, dass die Haus- und Fachärzte in der Region innerhalb kürzester Zeit geimpft werden können: "Das ist eine tolle Teamleistung aller Beteiligten - zum Schutz von uns allen. Herzlichen Dank an alle, die dies möglich gemacht haben, allen voran Ullrich Zuber, der seine Praxis dafür zur Verfügung stellt."

Die Impfung sei ein Garant dafür, einen Weg aus der Pandemie zu finden. "Und unsere Arztpraxen sind - neben vielen weiteren Beteiligten - ebenfalls immens wichtig für die medizinische Versorgung", so Straubel.

Einschränkungen weiter notwendig

Jedoch bedürfe es natürlich noch einiger Zeit, bis eine ausreichende Immunität in der Gesellschaft geschaffen sei, die bekannten Hygieneschutzmaßnahmen - insbesondere das Beschränken der Kontakte und die Maskenpflicht - seien natürlich weiter notwendig.red